Le Hyundai Tucson 2023 débute à 31 156$ au Canada

Le Tucson 2023 est offert en six versions et trois types de motorisations.

La version hybride débute à 42 756$ et l’hybride branchable ajoute un autre 4 450$.

Peu d’options sont offertes, mais Hyundai dispose d’une longe liste d’accessoires faits pour le Tucson.

Le Hyundai Tucson 2023 est un VUS qui a beaucoup à offrir aux acheteurs canadiens puisqu’il est proposé en six niveaux de finition et trois types de motorisation : Essence, hybride, et hybride rechargeable.

Contrairement à de nombreux concurrents, la version rechargeable du Tucson est considérée comme un supplément à la version hybride régulière plutôt que comme un modèle distinct, ce qui signifie qu’elle partage les mêmes caractéristiques que les versions hybrides régulières.

Le groupe motopropulseur de série du Tucson 2023 est un moteur quatre cylindres de 2,5 L qui délivre 187 chevaux et 178 lb-pi de couple aux roues avant via une transmission automatique à 8 rapports, la transmission intégrale étant disponible à 2 000 $ sur les modèles Essential et Preferred et de série sur tous les autres modèles.

Les versions hybrides utilisent un plus petit moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L et un moteur électrique pour alimenter les quatre roues via une transmission automatique à six vitesses. Cela permet d’obtenir une puissance de 226 chevaux et un couple de 258 lb-pi.

Les modèles hybrides rechargeables utilisent le même groupe motopropulseur équipé d’une plus grande batterie et d’un plus gros moteur électrique qui permet d’obtenir un peu plus de puissance (261 chevaux) et jusqu’à 53 kilomètres d’autonomie électrique.

Essential

Le Tucson 2023 d’entrée de gamme est appelé Essential. Ce niveau de finition à 31 156 $ est équipé de série de caractéristiques telles qu’un écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des sièges avant chauffants, un écran d’information du conducteur de 4,2 pouces, des jantes en alliage de 17 pouces, des phares automatiques à DEL et une série de caractéristiques de sécurité active qui comprennent l’assistance à la prévention des collisions avant avec détection des piétons et des cyclistes, l’assistance au maintien dans la voie, la surveillance de l’attention du conducteur et les feux de route automatiques.

Preferred

La version Preferred à 33 556 $ ajoute les services connectés BlueLink, un volant chauffant gainé de cuir, un pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, des bouches de climatisation pour la banquette arrière, une clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir, un démarrage à distance, des miroirs de courtoisie et une boîte à gants éclairés, des rails de toit et des vitres arrière teintées. En termes de sécurité, le Tucson Preferred ajoute également la protection en virage au système d’alerte de collision avant, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance à la prévention des collisions dans l’angle mort, l’assistance à la prévention des collisions avec la circulation transversale arrière et l’alerte de sortie sécurisée.

Un ensemble Trend de 3 200 $ comprend d’autres caractéristiques telles que la sellerie en cuir, l’aide intelligente à la limitation de vitesse, un écran tactile de 10,25 pouces avec navigation, un siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire à 2 réglages électriques, un système de climatisation automatique à deux zones, des panneaux de porte au toucher doux, des lumières intérieures à DEL, des feux arrière à DEL, un toit ouvrant panoramique, des plaques de protection avant et arrière peintes en argent, des moulures de fenêtre noir brillant et des garnitures de pare-chocs avant et arrière en chrome foncé.

Urban

L’étape suivante est l’Urban, un modèle à 41 156 $ qui adopte un look monochrome. Cette version comprend toutes les mêmes caractéristiques que la Preferred avec l’ensemble Trend, mais elle ajoute des jantes de 19 pouces noir mat exclusives à ce modèle, des rétroviseurs extérieurs noir brillant, des garnitures noir mat sur les ailes et les portes ainsi que sur les pare-chocs avant et arrière, et des plaques de protection avant et arrière noir mat.

N-Line

Au même prix, le modèle N Line adopte un look plus sportif grâce à ses éléments distinctifs. S’inspirant encore une fois du Tucson Preferred avec ensemble Trend, ce modèle est équipé de palettes de changement de vitesse sur le volant et d’un levier de vitesse électronique à boutons, d’un système audio Bose à 8 haut-parleurs, d’une sellerie combinée tissu et cuir avec surpiqûres rouges, d’un combiné d’instruments numériques de 10,25 pouces, d’un éclairage d’ambiance, de pédales sport en aluminium, d’une garniture de toit noire, de jantes en alliage de 19 pouces exclusives à la N Line, d’un bouclier avant plus agressif, d’un diffuseur dans le pare-chocs arrière, de feux arrière exclusifs avec feux de recul à DEL, d’un échappement à deux embouts et d’un becquet arrière.

Luxury Hybride

Le modèle Luxury Hybride à 42 756 $ est le modèle hybride du Tucson le plus abordable en 2023. S’appuyant à nouveau sur la finition Preferred avec l’ensemble Trend, cette version ajoute des capteurs de stationnement arrière, des sièges arrière chauffants, un rétroviseur à atténuation automatique avec HomeLink, des jantes en alliage de 19 pouces, un hayon électrique mains libres, des essuie-glaces à détection de pluie et des garnitures en chrome foncé sur la calandre ainsi que sur les deux pare-chocs.

Le choix du Tucson Luxury avec le groupe motopropulseur hybride rechargeable conserve toutes les mêmes caractéristiques, mais ajoute 4 450 $ à la facture, pour un prix de base de 47 206 $ pour le Tucson PHEV 2023.

Ultimate Hybride

Au sommet de la gamme Tucson 2023 est le modèle Ultimate Hybride à 45 156 $, qui est doté de toutes les caractéristiques du modèle de luxe, ainsi que de capteurs de stationnement avant, du freinage autonome en marche arrière, d’une caméra à 360 degrés, de caméras dans les angles morts, de l’assistance à la conduite sur autoroute, d’un socle de recharge sans fil, de sièges avant ventilés, d’un siège passager à 8 réglages électriques, d’une fonction de mémorisation pour le siège conducteur et de phares projecteurs à DEL.

Là encore, la version hybride rechargeable représente un supplément de 4 450 $, ce qui lui donne un prix de 49 606 $.

Sur tous les modèles, toute couleur de peinture, à l’exception du blanc, est proposée en option à 250 $, mais c’est la seule option qui peut être ajoutée au prix normal.

Bien entendu, Hyundai propose une longue liste d’accessoires installés en usine ou chez le concessionnaire, dont des tapis de sol en caoutchouc, un chauffe-moteur, des accessoires pour animaux de compagnie, des organisateurs de chargement, des solutions de protection de la peinture, des marchepieds, des bavettes, des garnitures intérieures en fibre de carbone, différents modèles de roues, divers coffres de toit, un auvent, des porte-vélos et même une tente de camping qui s’installe sur le hayon arrière.