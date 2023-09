En vidéo : Le Hyundai Ioniq 5 N 2024 démontre son savoir-faire au Nürburgring

Le Hyundai Ioniq 5 N est capable de performances ahurissantes sur le circuit du Nürburgring.

Le bolide sort de l’usine avec 650 chevaux.

Pour l’instant, l’Ioniq 5 N est encore en phase finale de développement.

Le constructeur coréen est bien conscient du potentiel commercial de sa nouvelle Ioniq 5 N. La version haute performance du multisegment se veut la première incursion de ce type dans le créneau électrique. Avant la présentation de ce nouveau bolide électrique, la tâche de séduire ce public avide de performances électrisantes revenait au Kia EV6 GT, un multisegment doté d’un groupe motopropulseur d’une puissance de 576 chevaux et d’un couple optimal de 546 lb-pi.

Avec l’Ioniq 5 N, Hyundai propose plutôt une paire de moteurs électriques atteignant 650 chevaux lorsque le mode N Green Boost est activé et un couple optimal de 567 lb-pi, toujours avec ce même mode N Green Boost.

Le constructeur a d’ailleurs tenu une journée d’information auprès de la presse automobile locale. Toutefois, ce qui retient surtout l’attention des amateurs d’adrénaline, c’est cette courte vidéo qui démontre ce dont est capable l’Ioniq 5 N lorsqu’il est poussé à la limite ou presque. En effet, les ingénieurs et les pilotes affectés au développement final du multisegment électrique ne cherchent pas nécessairement à battre le record autour du célèbre circuit allemand, mais plutôt à peaufiner tous les aspects entourant l’expérience de conduite du nouveau porte-étendard de l’aile sportive… électrique!

Comme l’indique la vidéo, l’Ioniq 5 N a déjà parcouru une distance de 10 000 km en phase de développement, mais s’apprête à répéter le même exercice pour les derniers ajustements à apporter au véhicule.

La vidéo montre aussi ce à quoi il faut s’attendre des sons particuliers qui donnent l’impression de conduire un véhicule à motorisation thermique. Avec les changements de rapports synthétiques (également connus sous l’appellation N e-Shift), l’Ioniq 5 N travaille de concert avec le système N Active Sound Plus pour livrer un comportement plus près de celui des voitures traditionnelles. D’ailleurs, le futur multisegment haute performance offrira trois modes de sonorité particulières : Ignition pour un son de moteur; Evolution pour une sonorité empruntée aux prototypes RN22e et N 2025 Granturismo, ainsi que le mode Supersonic qui s’inspire du son d’un avion de ligne.

Mais, comme une image vaut mille mots, il est préférable de jeter un coup d’œil à ce court extrait disponible sur le web. Malgré son côté « artificiel », le Hyundai Ioniq 5 N semble assez bien outillé pour résister à une journée en circuit fermé.