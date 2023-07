Hyundai IONIQ 5 N : 5 réponses à vos questions

La IONIQ 5 N de Hyundai, lancée à Goodwood, conjugue hautes performances et énergie électrique, avec une gestion thermique avancée et des technologies de conduite engageantes.

Hyundai dévoile à Goodwood la IONIQ 5 N, son premier modèle haute performance entièrement électrique.

La IONIQ 5 N incarne les piliers de la performance N avec des technologies et des caractéristiques issues du sport automobile.

La gestion thermique avancée et les sensations de conduite qui promettes mettent en valeur le design et la fonctionnalité de la IONIQ 5 N.

1. Qu’est-ce que la IONIQ 5 N et quelle est sa signification ?

La IONIQ 5 N, dévoilée au Festival de vitesse de Goodwood, est le premier modèle haute performance entièrement électrique de la marque N de Hyundai. La marque N est connue pour ses succès dans le championnat du monde des rallyes, et la IONIQ 5 N témoigne de la transmission de cet ADN victorieux à l’ère de l’électrification. En tant que modèle pionnier de la stratégie d’électrification de la marque, ce véhicule représente un nouveau segment de véhicules électriques hautes performances axés sur le conducteur. Il témoigne également du rôle de Hyundai N en tant que centrale technologique au sein de Hyundai Motor Company.

2. Que peut-on attendre de l’IONIQ 5 N en termes de performances ?

La IONIQ 5 N démontre les trois piliers de la performance N : La performance dans les virages, la capacité sur circuit et la sportivité au quotidien. La carrosserie et le châssis ont été renforcés pour améliorer la rigidité en torsion et la sensation de direction plus directe, ce qui permet de prendre des virages inspirés des rallyes. Son aptitude à la course est illustrée par sa capacité à délivrer jusqu’à 641 chevaux lorsque la fonction N Grin Boost est activée, et par son endurance accrue grâce à une gestion thermique et un freinage à récupération d’énergie de pointe. Elle peut également atteindre une vitesse maximale de 258 km/h et effectuer le sprint de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. De plus, la IONIQ 5 N offre un mélange de N e-shift et de N Active Sound + pour offrir les sensations et les sons associés aux voitures à moteur à combustion interne de haute performance.

3. Comment la IONIQ 5 N gère-t-elle les performances de sa batterie ?

La IONIQ 5 N intègre un système PE amélioré et un meilleur refroidissement de la batterie. Elle est également dotée d’un système de gestion thermique avec une surface de refroidissement accrue, un meilleur refroidisseur d’huile moteur et un refroidisseur de batterie. Les radiateurs séparés pour la batterie et le moteur améliorent la résistance du véhicule à la dégradation des performances. Par ailleurs, le préconditionnement de la batterie N permet au conducteur d’optimiser les cellules de la batterie à la température la plus efficace en termes de consommation d’énergie avant de prendre la route. Grâce à ces caractéristiques, la IONIQ 5 N établit une nouvelle norme en matière de gestion thermique dans des conditions de course sévères.

4. Comment Hyundai améliore-t-elle l’expérience de conduite dans la IONIQ 5 N ?

Hyundai vise à offrir une expérience de conduite captivante grâce à l’intégration des fonctionnalités N e-shift et N Active Sound +. N e-shift simule la transmission à double embrayage (DCT) à huit vitesses des voitures à moteur à combustion interne de la gamme N, offrant ainsi une expérience de conduite plus dynamique et interactive. Le N Active Sound+ est associé au N e-shift pour offrir au conducteur une expérience sensorielle plus attrayante, avec trois thèmes sonores distincts : « Ignition », « Evolution » et « Supersonic ». La fonction N Road Sense recommande l’activation du mode N lorsque des panneaux de signalisation à double courbure sont détectés, ce qui permet au conducteur de profiter pleinement de sa conduite (ou d’enfreindre la loi ?!).

5. Comment la IONIQ 5 N reflète-t-elle l’aspect et la personnalité de la famille N ?

IONIQ 5 N reprend le look de la famille N grâce à l’application d’éléments de la gamme N, notamment avec l’intégration d’un volant, les sièges, les seuils de porte et les pédales en métal. Elle présente également des éléments de design qui améliorent les performances, tels que des garnitures noires contrastées, un becquet arrière en forme d’aile et des accents » orange lumineux » exclusifs aux bolides électriques N, qui lui confèrent une allure de voiture de piste.