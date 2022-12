Le Honda Pilot 2023 débutera à 50 650$ au Canada.

Le nouveau Pilot sera offert en cinq niveaux d’équipement.

Tous les Pilot viennent avec une suite d’assistance à la conduite étendue et une traction intégrale révisée.

Les ventes débuteront au Canada le 12 Décembre.

Honda Canada a annoncé les prix et l’équipement du nouveau Pilot 2023, qui sera mis en vente le 12 décembre.

À partir de 50 650 $ en version Sport d’entrée de gamme, le Pilot 2023 est environ 4 000 $ plus cher que le modèle qu’il remplace.

Pour justifier ce coût supplémentaire, Honda a doté le Pilot 2023 d’un nouveau moteur V6 de 3,5 litres qui fait ses débuts dans ce modèle. Associé à une transmission automatique à 10 vitesses, ce moteur développe le même couple et seulement cinq chevaux de plus que le moteur V6 de 3,5 L de l’an dernier, soit 285 chevaux et 262 lb-pi de couple.

Également de série dans toutes les versions, le système de transmission intégrale i-VTM4 à vecteur de couple de deuxième génération est désormais 30 % plus réactif et 40 % plus robuste qu’auparavant.

La suite de technologies d’aide à la conduite Honda Sensing a également été mise à jour pour inclure le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la voie et l’assistant d’embouteillage sur tous les modèles.

Le Pilot Sport d’entrée de gamme est équipé de caractéristiques telles qu’un hayon électrique, des sièges avant chauffants, un écran de 7 pouces pour le système d’info divertissement qui comprend Apple CarPlay et Android Auto, des jantes grises en alliage de 20 pouces, un système de climatisation tri-zone, des phares à LED et un combiné d’instruments semi-numérique.

Pour 54 450$, l’EX-L ajoute une sellerie en cuir, un tapis de recharge Qi, des jantes en alliage de 18 pouces, un système audio à 9 haut-parleurs, un écran tactile de 9 pouces, l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ainsi que des garnitures chromées à l’extérieur.

Pour une apparence plus robuste et des capacités hors route améliorées, le Pilot TrailSport, offert à 57 450$, est doté d’une suspension révisée qui se situe 25 millimètres plus haut par rapport au sol, de plaques de protection sous la carrosserie, d’un système AWD modifié et de roues exclusives de 18 pouces qui portent des pneus tout-terrain. À l’intérieur, ce modèle dispose d’un toit ouvrant panoramique de série et il se distingue des autres modèles Pilot par des surpiqûres orange dans tout l’habitacle.

Un ensemble HPD (Honda Performance Development) disponible en option ajoute également des roues de 20 pouces noir mat, des plaques de protection latérales, des élargisseurs d’ailes et des autocollants pour une apparence encore plus aventureuse.

Le modèle Touring ajoute des sièges avant ventilés, un tableau de bord entièrement numérique de 10,2 pouces, un affichage tête haute, un système de caméra à 360 degrés, un système audio Bose à 12 haut-parleurs, un système de navigation d’usine et un point d’accès WIFI pour une facture de 61 350$. Le Pilot Touring est également équipé d’un siège central amovible en deuxième rangée qui peut accueillir un 8e passager.

Au sommet de la gamme Pilot en 2023 se trouve l’édition Black à 62 850$, qui dispose de tous les mêmes équipements que le Touring et remplace les éléments chromés extérieurs par des accents noir brillant, comme sur la calandre et le pilier B. Les jantes en alliage usiné de 20 pouces du Touring sont également remplacées par des versions noir brillant du même modèle.