Le GMC donne un avant-goût du Sierra EV Denali dans une vidéo

La vidéo montre quelques détails du camion et un coup d’œil à sa partie avant.

GMC va probablement viser un marché plus traditionnel avec ce camion que l’Hummer EV.

Il sera dévoilé le 20 Octobre.

GMC a publié une vidéo sur sa page Youtube qui montre un aperçu du prochain Sierra EV Denali.

Ce camion électrique sera le pendant du Chevrolet Silverado EV dans la gamme GMC, qui accueille également un autre pick-up à batterie : Le Hummer EV.

Puisque Chevrolet et GMC ont toujours partagé le châssis et les groupes motopropulseurs de leurs camions, il est probable que le Sierra EV sera étroitement lié au Silverado EV, qui a été dévoilé il y a quelques mois.

Cela signifie que la Sierra EV Denali pourrait avoir une puissance d’environ 664 chevaux provenant de deux moteurs montés sur les essieux et qu’il pourrait avoir une autonomie d’environ 400 miles (644 kilomètres).

La vidéo de 15 secondes donne un aperçu de l’intérieur et de l’arrière du camion, en plus de montrer clairement l’avant.

D’après ce que l’on peut voir, le Sierra EV aura une partie avant entièrement fermée, comme la plupart des véhicules électriques, avec le contour d’une calandre qui est formée pour ressembler aux parties avant des modèles GMC actuels.

Ce contour de calandre est équipé de DEL et s’allume lorsque le conducteur s’approche du véhicule selon une séquence programmée qui comprend également les lettres GMC et les phares eux-mêmes.

Ces derniers sont d’ailleurs composés de deux éléments puisque les feux de jour, qui adoptent une forme similaire à ceux de l’actuel pick-up Sierra, sont positionnés de part et d’autre de la calandre simulée tandis que les feux de croisement et de route sont placés plus bas dans le pare-chocs.

À l’intérieur, le cuir des sièges présentera un motif de surpiqûres rectangulaires et un grand toit vitré panoramique sera disponible. Le logo Denali sera brodé dans les appui-tête.

Un aperçu complet du Sierra EV Denali sera possible après le lancement du camion, qui aura lieu en ligne le 20 octobre.