Le Genesis GV60 Magma développe 650 ch

Genesis entre dans le marché de la haute performance avec le dévoilement du GV60 Magma.

Le GV60 Magma fait ses débuts avec 650 ch en mode Boost et une accélération de 0 à 200 km/h en 10,9 secondes.

L’interface numérique propose les modes Drift, VGS et HPBC pour une expérience de conduite haute performance immersive.

Genesis a levé le voile sur le GV60 Magma, son tout premier modèle de production haute performance, au Circuit Paul Ricard à Le Castellet, en France, ainsi qu’au salon LA Mobility 2025. L’événement de première mondiale marque l’entrée de la marque dans le segment des véhicules de performance et définissant sa direction stratégique pour la prochaine décennie sous la vision « Luxury High Performance ».

José Muñoz, président et chef de la direction de Hyundai Motor Company & Genesis, a affirmé que le projet Magma représente une déclaration d’intention pour la prochaine décennie de Genesis. « Nous ne faisons pas que construire des véhicules haute performance; nous redéfinissons ce qu’une marque de performance de luxe peut être lorsque l’innovation coréenne rencontre l’ambition mondiale », a-t-il déclaré.

Le GV60 Magma repose sur les principes de conception et d’ingénierie testés dans les véhicules conceptuels précédents de Genesis. Propulsé par deux moteurs, le modèle développe une puissance combinée de 448 kW (609 ch) et 740 Nm (546 lb-pi) de couple. Le mode Boost augmente temporairement la puissance à 478 kW (650 ch) et le couple à 790 Nm (583 lb-pi), permettant au véhicule d’atteindre une vitesse maximale de 264 km/h et d’accélérer de 0 à 200 km/h en 10,9 secondes avec le Launch Control.

Le système de suspension a été recalibré avec une géométrie mise à jour, une suspension à contrôle électronique (ECS) et un amortissement en fin de course afin d’améliorer le confort et la stabilité en virage. Des bagues hydrauliques avant et des bagues arrière à deux couches réduisent les vibrations de la route. Les composants de freinage incluent des disques de grand diamètre, des étriers monoblocs à l’avant et des plaquettes arrière à haute friction, tous optimisés pour les roues forgées de 21 pouces du véhicule.

Les éléments extérieurs comprennent une posture élargie, une hauteur abaissée et des pare-chocs avant et arrière redessinés. Le véhicule intègre des composants exclusifs Magma tels que des moulures noires lustrées, des accents métalliques foncés et des pneus de performance de 275 mm.

L’habitacle utilise des matériaux Chamude avec des accents orange et gris au niveau des sièges et des garnitures. Un volant spécifique Magma intègre un emblème noir ainsi que des commandes dédiées aux modes de conduite et au mode Boost.

Les conducteurs peuvent choisir entre les modes Sprint, GT et MY, ce dernier permettant la personnalisation de paramètres clés tels que le différentiel à glissement limité électronique et le contrôle de stabilité.

Le GV60 Magma introduit le « Magma Mode », une interface numérique qui adapte l’instrumentation et l’affichage tête haute pour présenter en temps réel des données de performance telles que la température de la batterie, la force g et le temps de boost restant. Le système de changement de vitesse virtuel (VGS) simule les passages de rapports d’un moteur à combustion en ajustant le couple et la régénération tout en produisant des sons similaires à ceux d’un moteur.

La fonction High-Performance Battery Control (HPBC) maintient la température de la batterie pour une performance optimale sur piste. Le mode Drift gère la répartition du couple et les réglages du différentiel électronique à glissement limité pour favoriser une conduite axée sur l’arrière.

Le GV60 Magma sera d’abord lancé sur le marché sud-coréen au début de 2025, puis sera introduit sur les marchés européens et nord-américains en 2026.