Le concept Hyundai CRATER, un tout-terrain compact, sera dévoilé le 20 novembre au Salon de l’auto de Los Angeles

Hyundai explore l’aventure tout-terrain avec le concept CRATER, qui sera présenté à Los Angeles lors d’une diffusion mondiale en direct.

Hyundai dévoilera le VUS concept CRATER à AutoMobility LA 2025 le 20 novembre.

Conçu par HATCI en Californie, ce VUS compact vise des capacités hors route et un style robuste.

La diffusion en direct du dévoilement aura lieu sur la chaîne YouTube de HyundaiUSA à 9 h 45 (heure du Pacifique).

Hyundai a annoncé son intention de présenter mondialement son nouveau concept CRATER, un VUS compact tout-terrain, lors de l’événement AutoMobility LA 2025 à venir. Le dévoilement aura lieu durant une conférence de presse le 20 novembre à 9 h 45, heure du Pacifique, et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de HyundaiUSA.

Le concept CRATER restera exposé tout au long des journées médias d’AutoMobility LA et durant les journées ouvertes au public du Salon de l’auto de Los Angeles, qui se tiendra du 21 au 30 novembre. Hyundai n’a confirmé aucun plan de production pour le véhicule, actuellement destiné à servir de modèle d’exposition axé sur le design.

Développé au Hyundai America Technical Center inc. (HATCI) à Irvine, en Californie, le concept CRATER reflète l’exploration continue par Hyundai du design de véhicules tout-terrain. Le véhicule est décrit comme s’inspirant d’environnements naturels extrêmes et vise à capturer un esprit d’aventure.

Bien que les spécifications techniques n’aient pas été dévoilées, le concept est présenté comme un VUS compact hors route et s’inscrit dans la philosophie de design des modèles XRT de Hyundai, qui comprend l’IONIQ 5 XRT, le Santa Cruz XRT et le Palisade XRT PRO. Ces modèles privilégient un design extérieur robuste et des capacités de conduite améliorées. À en juger par l’image, le concept CRATER semble offrir bien plus que du simple garnissage et des pneus tout-terrain.

Une esquisse préliminaire du véhicule a été publiée avant sa première à AutoMobility LA. La conférence de presse sera accessible mondialement via une diffusion en direct à compter de 9 h 45, heure du Pacifique, le 20 novembre.