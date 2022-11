Le concept Genesis X Convertible voit le jour

La division luxueuse de Hyundai n’a pas attendu l’ouverture de portes du Salon de l’auto de Los Angeles pour dévoiler son troisième prototype basé sur cette plateforme dédiée aux futurs VÉ de la marque. Le prototype décapotable X Convertible est le troisième de la trilogie, elle qui s’est amorcée avec le prototype X Concept dévoilé en 2021, un coupé 2+2 qui montrait les grandes lignes du langage de design « élégance athlétique » imaginé par le directeur de design de la marque, Luc Donckerwolke.

Le deuxième concept de cette série plus « émotionnelle », le concept X Speedium Coupe, a vu le jour à la maison Genesis de New York en marge du Salon de l’auto de New York plus tôt au printemps 2022. Ce dernier est d’ailleurs plus directement lié à ce troisième prototype présenté en cette semaine de salon automobile.

Le nouveau prototype partage donc son architecture et son groupe motopropulseur électrique avec les deux autres concepts des derniers mois. Puisqu’il s’agit d’une décapotable, le toit est amovible, mais dans ce cas-ci, il s’agit d’un toit rigide dont la partie avant incorpore des toits ouvrants pour procurer une sensation d’ouverture même lorsque le toit est en place.

L’habitacle est également similaire à celui du concept X Speedium avec quelques détails propres aux deux véhicules bien entendu. La planche de bord s’enroule autour du conducteur, ce dernier qui profite d’un joli volant à base aplatie et du d’une portion tactile légèrement inclinée vers celui ou celle qui tient le volant. Comme pour les deux concepts précédents, le concept X Convertible peut accueillir quatre occupants.

Et le fait qu’il s’agisse d’un véhicule électrique, l’habitacle fait appel à du rembourrage fabriqué à partir de laine recyclable, mais la sellerie est tout de même recouverte de cuir.

À l’extérieur, la portion avant du X Convertible n’est pas sans rappeler le concept X Speedium avec sa double bande lumineuse qui descend en « V » vers le centre du bouclier avant. Quant à la portion arrière, les doubles feux de position son de retour, tout comme ce coffre qui se terminer en « queue de canard ». Les ailes bombées du prototype sont quant à elles superbes et très athlétiques, un commentaire qui s’applique aux jantes multibranches.

Au moment d’écrire ces lignes, il est trop tôt pour connaître les intentions des décideurs de la marque, mais avec trois véhicules coupés dévoilés dans la dernière année, Genesis se positionne clairement comme une marque qui a l’intention de s’immiscer dans le segment des voitures sportives et émotionnelles.

Et comme Genesis compte déjà sur trois modèles électriques (GV60, GV70 Électrifié et G80 Électrifié), sans oublier la gamme de berlines et de VUS à essence, il ne serait pas surprenant que le prochain geste de Genesis soit d’étudier sérieusement la possibilité de commercialiser un véhicule muni de seulement deux portières dans les prochains mois.