Le Chevrolet Trailblazer 2024 reçoit une mise à jour légère

Le plus petit des multisegments Chevrolet reçoit une nouvelle face avant et un nouveau tableau de bord.

Des roues plus grandes et de nouvelles couleurs de peinture sont aussi ajoutées.

Le Trailblazer continue d’offrir des moteurs à trois cylindres turbocompressés de 1.2L et 1.3L.

Chevrolet a dévoilé une version rafraîchie du petit VUS Trailblazer pour l’année modèle 2024, qui présente une face avant révisée et des écrans plus grands à l’intérieur.

Le Trailblazer est le plus petit multisegment dans la gamme de la marque depuis son introduction en 2021. Bien qu’il n’ait que trois ans, ce modèle a eu droit à une refonte de mi-parcours qui voit des changements au niveau de la face avant, des roues, des couleurs de peinture et du design du tableau de bord.

La nouvelle face avant présente une calandre plus grande et des feux de jour à DEL plus fins qui rapprochent l’allure générale de celle du Trax 2024 entièrement nouveau qui a été lancé il y a quelques mois.

Les feux arrière ont également été revus pour adopter ce qui ressemble à deux éléments lumineux en forme de « U » l’un à côté de l’autre au lieu du design en « X » étiré du modèle précédent.

A l’intérieur, le Trailblazer 2024 est modifié de façon significative puisqu’il abandonne son traditionnel combiné d’instruments au profit d’un nouvel écran de 8 pouces qui affiche les informations de conduite. Ce nouvel écran se combine avec un écran tactile plus grand de 11 pouces pour le système d’info divertissement pour former un panneau presque continu d’écrans depuis le côté gauche du tableau de bord jusqu’au milieu de la console centrale.

Ce design est très familier puisqu’il a été vu dans la plupart des véhicules électriques de General Motors basés sur la nouvelle plateforme Ultium qui ont été dévoilés au cours des dernières années, ainsi que dans le nouveau Trax.

Toutefois, contrairement à ces véhicules électriques, le Trailblazer 2024 continuera d’être alimenté par des moteurs à essence. En effet, la version 2024 sera équipée des mêmes moteurs 3 cylindres turbocompressés que le modèle 2023 : une version 1,2L qui développe 137 chevaux et une unité 1,3L qui développe 155 chevaux.

Les changements pour 2024 sont complétés par des roues plus grandes de 19 pouces pour le modèle sportif RS et deux nouvelles couleurs de peinture appelées Copper Harbour Metallic et Cacti Green, cette dernière ayant déjà été vue sur le nouveau Trax.

Le Chevrolet Trailblazer 2024 rafraîchi devrait arriver chez les concessionnaires des États-Unis et du Canada cet automne.