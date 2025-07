Le champion DTM et Québécois Bruno Spengler fera ses débuts en Coupe Nissan Sentra au GP3R

Bruno Spengler participera pour la première fois à la Coupe Nissan Sentra lors du GP3R 2025.

Bruno Spengler prendra part pour la première fois à la Coupe Nissan Sentra à l’occasion de la 55e édition du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), qui se tiendra du 8 au 10 août. Le pilote canadien sera au volant de la voiture #007 préparée par JD Promotion & Compétition.

Ancien champion du DTM, Spengler n’a jamais couru au GP3R ni dans une voiture à traction avant. Le vainqueur du titre DTM en 2012 demeure le seul Nord-Américain à avoir remporté ce championnat, considéré comme l’un des plus prestigieux dans le monde des voitures de tourisme. Au fil de sa carrière en DTM, il a signé 16 victoires, 51 podiums, 18 positions de tête, et détient toujours le record du plus grand nombre de victoires sur le circuit urbain du Norisring.

Né en France et ayant grandi au Québec, Spengler a commencé sa carrière en karting avant de remporter le Championnat de France en 2000 et de se classer 7e au niveau mondial. Il est ensuite revenu en Amérique du Nord pour disputer la série Formula Renault Fran-Am, qu’il a remportée dès sa première saison, avant de poursuivre sa carrière en Europe en Formule 3, puis en DTM.

Plus récemment, Spengler s’est concentré sur les courses d’endurance, prenant part aux 24 Heures du Mans et obtenant plusieurs podiums dans des épreuves majeures de l’IMSA, dont les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring. Il a également remporté les 6 Heures de Road Atlanta et le championnat GT3 italien en 2023. Il agit actuellement à titre de pilote d’usine et ambassadeur de la marque Bugatti.

Lancée en 2015, la Coupe Nissan Sentra réunit à la fois des pilotes professionnels, des recrues et des personnalités publiques. Anciennement connue sous le nom de Coupe Micra, la série a accueilli des célébrités comme le patineur artistique Elvis Stojko, l’ex-joueur de la LNH Marc-André Bergeron, et l’humoriste Michel Barrette. Des pilotes internationaux, tels que Freddie Hunt, fils du champion du monde de Formule 1 James Hunt, y ont également participé.

Spengler a exprimé sa joie de revenir courir au Québec : « Je suis super heureux de revenir courir au Québec après toutes ces années. C’est un immense plaisir, surtout pour disputer le Grand Prix de Trois-Rivières qui a une si grande histoire. Un énorme merci à Jacques Deshaies et à JD Promotion & Compétition pour l’opportunité de venir participer au GP3R en Coupe Nissan Sentra. J’ai vraiment hâte d’y être et sûrement revoir des visages que je n’ai pas vu depuis très longtemps. »

Le promoteur de la série, Jacques Deshaies, a indiqué que la participation de Spengler s’inscrivait dans la tradition de la Coupe, qui met souvent en vedette des personnalités connues : sa carrière est exceptionnelle et je suis très heureux qu’il ait accepté de venir disputer le Grand Prix de Trois-Rivières au volant d’une Sentra de JD Promotion & Compétition. »

Le calendrier 2025 de la Coupe Nissan Sentra comprend cinq événements en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Trois courses de la série auront lieu lors du week-end du GP3R.