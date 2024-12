Le champion canadien de DTM Bruno Spengler rejoint Arnold NextG en tant que pilote de développement

Le vétéran de la course automobile dirigera le développement d’un système avancé de contrôle de la direction pour les véhicules autonomes.

Le champion canadien de DTM Bruno Spengler rejoint Arnold NextG pour développer des systèmes de contrôle autonomes

L’unité de commande centrale NX NextMotion présente une architecture avancée pour le contrôle des véhicules autonomes

Le Québécois apporte deux décennies d’expertise en course automobile au développement de la conduite autonome

Le champion canadien de course automobile Bruno Spengler a rejoint la société de technologie automobile Arnold NextG pour diriger le développement de systèmes de conduite autonome. Le Québécois de 41 ans, ancien champion de DTM, sera à la fois pilote de développement et ambassadeur de la marque, et se concentrera sur le programme de technologie avancée de pilotage par câble de l’entreprise.

Des systèmes de contrôle avancés à l’œuvre

Au centre d’essais du Nürburgring, Spengler travaille avec l’unité de contrôle centrale NX NextMotion, un système sophistiqué qui gère simultanément toutes les fonctions primaires et secondaires du véhicule. Le système enregistre plus de 200 paramètres en temps réel pendant les essais, notamment l’angle de braquage, l’accélération latérale et la pression de freinage pendant que les véhicules circulent sur le circuit à des vitesses allant de 250 km/h à 70 km/h.

Cette technologie s’écarte de la conception conventionnelle des véhicules en remplaçant les colonnes de direction mécaniques traditionnelles par des systèmes de contrôle numériques. NX NextMotion permet de nouvelles configurations intérieures et des fonctions de sécurité améliorées essentielles pour la conduite autonome de niveau 5, où les véhicules fonctionnent sans intervention humaine.

« Notre technologie de direction par câble est véritablement révolutionnaire », a déclaré Kevin Arnold, fondateur et PDG d’Arnold NextG. « Avec cette innovation, nous brisons une dépendance mécanique vieille de 138 ans et ouvrons la voie à une mobilité entièrement autonome. »

L’architecture du système prend en charge plusieurs dispositifs d’entrée, y compris les télécommandes, les joysticks et les volants, tout en incorporant une technologie avancée de retour de force. Il comprend une estimation prédictive de la dynamique de conduite et un calcul optimisé de la trajectoire pour un fonctionnement autonome, avec l’appui d’une surveillance complète du système.

Spengler, qui a remporté le championnat DTM en 2012 et a représenté le Canada tout au long de sa carrière de pilote, apporte au processus de développement plus de deux décennies d’expérience dans le domaine du sport automobile. « Travailler chez Arnold NextG me donne l’occasion de porter ma passion pour la technologie et l’innovation à un niveau supérieur », a-t-il déclaré. « La direction par câble est la clé pour repenser la mobilité.

Le système polyvalent fonctionne à la fois sur des plateformes 12V et 24V, avec des alimentations de secours et une gestion de la charge intégrée. Cette flexibilité permet à Arnold NextG de mettre en œuvre des solutions personnalisées sur différentes plateformes de véhicules tout en maintenant sa position de développeur indépendant et de fournisseur de systèmes dans le secteur des véhicules autonomes.

Transformer les systèmes de contrôle des véhicules du futur

En termes pratiques, le travail d’Arnold NextG, et plusieurs autres compagnies, signifie un changement fondamental dans les opérations des véhicules. Les voitures traditionnelles reposent sur des connexions physiques – un volant relié mécaniquement aux roues, tout comme le guidon d’une bicyclette est relié à la roue avant. Arnold NextG remplace ces connexions mécaniques par des signaux numériques, de la même manière qu’une manette de jeu vidéo moderne envoie des commandes pour déplacer les personnages à l’écran.

Cette transformation rend possible la conduite autonome et permet de concevoir des véhicules entièrement nouveaux. L’intérieur des voitures peut être réimaginé sans les contraintes d’une colonne de direction, et les véhicules peuvent être contrôlés à distance en cas de besoin.

Pour les conducteurs de tous les jours, cette technologie promet une sécurité accrue grâce à un contrôle plus précis et à la possibilité d’éviter les erreurs de conduite courantes, tout en jetant les bases des futurs véhicules à conduite autonome.