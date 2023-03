Le camion électrique de prochaine génération T3 de Ford arrivera en 2025

Ford dit que ce modèle «révolutionnera le camion de l’amérique».

Le T3 pourrait être un modèle intermédiaire placé sous le F-150 Lightning.

Ce modèle sera fabriqué à la nouvelle usine Blue Oval City au Tennessee.

Ford annonce que son futur pick-up électrique T3 entrera en production dès 2025 dans la nouvelle usine Blue Oval City, en cours de construction dans le Tennessee.

Ce nouveau projet est décrit par Ford comme un produit de deuxième génération, ce qui signifie que l’entreprise utilisera l’expérience acquise avec le F-150 Lightning pour le développement du nouveau modèle.

Le constructeur laisse entendre que le T3 pourrait remplacer le F-150 Lightning en affirmant qu’il s’agira d’une « occasion unique de révolutionner le camion de l’Amérique ».

Cette affirmation est surprenante, car l’actuel F-150 électrique n’aura été sur le marché que depuis environ trois ans lorsque le nouveau modèle sera lancé, ce qui semble très précoce pour le remplacement d’un modèle aussi important.

Il est plus probable que ce modèle soit un VÉ plus petit qui pourrait entrer dans le segment des camions de taille moyenne, éventuellement sous le nom de Ranger Lightning.

Le lancement d’un tel camion en 2025 pourrait faire de Ford l’un des premiers constructeurs automobiles à disposer d’un pick-up électrique de taille moyenne.

En effet, bien que le Rivian R1T soit plus petit que la plupart des pick-up de taille normale, son prix élevé en fait un meilleur concurrent pour les modèles plus grands.

Très peu de détails sont connus sur le projet T3 pour le moment, mais Ford a confirmé que son système embarqué ProPower, qui peut alimenter des outils électriques et autres, sera proposé, ainsi que la capacité d’effectuer des mises à jour par internet.

L’autonomie de remorquage du camion pourrait être améliorée par rapport aux performances de l’actuel F-150 Lightning, car le constructeur estime que les conducteurs pourront être sûrs que le camion sera suffisamment performant pour accomplir n’importe quelle tâche. C’est d’ailleurs de là que vient le nom T3 (Trust The Truck).

En développant le camion parallèlement à la construction de l’usine où il sera fabriqué, Ford affirme avoir pu rendre le processus d’assemblage du T3 plus efficace, ce qui pourrait se traduire par une ligne de production 30 % plus petite et une capacité de production supérieure à la moyenne, qui devrait atteindre 500 000 camions par an.

Plus de détails sur ce projet devraient être révélés prochainement, étant donné que le début de la production n’est prévu que dans deux ans.

Source : The Drive