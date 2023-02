Le Cadillac XT4 2024 reçoit une nouvelle face avant et un écran de 33 pouces

Le XT4 reçoit un rafraîchissement de mi-parcours en 2024.

Les changements affectent prioritairement le devant et le tableau de bord du petit VUS.

Plusieurs nouvelles technologies ont aussi été ajoutées.

Cadillac a annoncé que son plus petit VUS, le XT4, recevra un rafraîchissement de mi-parcours pour l’année-modèle 2024.

Le XT4 est le modèle d’entrée de gamme de la marque depuis son introduction en 2019, mais cela ne l’empêche pas de s’inspirer de ses nouveaux véhicules phares.

En effet, Cadillac affirme que le restylage du XT4 lui permettra de ressembler davantage à l’Escalade et au Lyriq, deux de ses modèles les plus chers et les plus reconnaissables.

De l’extérieur, les changements sont plus apparents à l’avant, où le XT4 reçoit de nouveaux phares à DEL et une nouvelle calandre. Les phares sont similaires à ceux du Lyriq électrique puisqu’ils se composent d’une bande verticale de DEL qui descend des ailes jusqu’au milieu du pare-chocs et d’une pile de trois modules de projecteurs de chaque côté.

En plus de cela, une petite portion horizontale au bord du capot pourrait accueillir les clignotants. La calandre rappelle davantage l’Escalade puisqu’elle a vaguement la forme du logo Cadillac et qu’elle comporte des cellules individuelles noires brillantes. De nouveaux designs de roues sont également prévus pour deux des trois niveaux de finition.

À l’intérieur, le XT4 2024 bénéficie d’un nouvel écran de 33 pouces qui intègre à la fois le combiné d’instruments numériques et l’écran d’info divertissement dans un seul écran incurvé, comme on peut le voir sur le Lyriq.

En plus d’un écran plus grand, le système d’info divertissement du XT4 est également renouvelé avec l’arrivée de Google Built-In, qui comprend Google Maps, Google Play et Google Assistant. Les systèmes sans fil Apple CarPlay et Android Auto sont désormais de série, et les conducteurs peuvent également choisir d’utiliser Amazon Alexa s’ils le préfèrent.

Chaque niveau de finition peut également être commandé avec un nouveau système audio haut de gamme AKG à 13 haut-parleurs, et les modèles Premium Luxury et Sport offrent le pack de sécurité active qui ajoute de nouvelles fonctionnalités de sécurité active telles que le freinage d’urgence automatique aux intersections, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l’assistance aux limites de vitesse. Les systèmes d’aide au freinage d’urgence et d’aide au maintien dans la voie inclus ont également été améliorés pour 2024.

Sous le capot, le Cadillac XT4 continue d’être propulsé par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 235 chevaux, associé à une transmission automatique à 9 rapports et à un système de transmission intégrale à double embrayage en option.

Les prix des trois niveaux de finition du Cadillac XT4 2024 au Canada seront annoncés avant les premières livraisons, qui sont prévues pour cet été.