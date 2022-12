Le Cadillac Lyriq pourrait être moins dispendieux en 2024 aux États-Unis

Le Lyriq débute présentement à 62 900$ US, mais une augmentation jusqu’à 70 000$ US était prévue pour 2024.

Cette décision semble avoir été renversée, le Lyriq de base devant maintenant débuter autour de 60 000$ US.

Cela pourrait annoncer des changements dans l’équipement de série.

Au milieu d’augmentations de prix pour presque tous les véhicules sur le marché, Cadillac a annoncé qu’elle annulait la hausse de prix prévue pour le Lyriq 2024 aux États-Unis.

Lors de son lancement il y a quelques mois, le Lyriq d’entrée de gamme à moteur unique et à propulsion avait un prix de départ de 59 990 dollars US, mais ce chiffre a grimpé jusqu’au prix actuel de 62 990 dollars US après que la première série du premier véhicule électrique de la marque ait été construite.

En outre, Cadillac a annoncé il y a quelque temps que le Lyriq deviendrait encore plus cher pour l’année modèle 2024, son prix de base franchissant la barre des 70 000 dollars.

La société semble avoir changé d’avis, cependant, puisque les acheteurs qui veulent précommander un modèle 2024 ont remarqué que le site Web indique que le VUS électrique commencera à « environ 60 000 $ ».

Cette information a été confirmée par Cadillac elle-même, qui a ajouté que la version AWD Dual-Motor, plus chère, sera proposée à « environ 64 000 dollars ».

Cela signifie qu’en plus d’être moins dispendieux que prévu, le Lyriq 2024 pourrait en fait être plus abordable que les modèles 2023.

Selon la marque, cette décision a été prise pour rendre le Lyriq plus compétitif sur le marché et pour mieux refléter ses caractéristiques et ses équipements.

À ce propos, la liste des équipements standard du Lyriq 2024 n’a pas encore été publiée et elle pourrait avoir été légèrement raccourcie pour permettre cette baisse de prix.

Le Lyriq n’est pas seulement le premier modèle Cadillac électrique, c’est aussi le premier véhicule grand public à utiliser la plateforme et la technologie de batterie Ultium que l’on retrouvera dans presque tous les autres VÉ de General Motors, y compris la berline phare Cadillac Celestiq de 300 000 $, qui devrait arriver en 2024.

Le constructeur n’a pas précisé si cette baisse de prix sera également proposée au Canada, où le Lyriq est actuellement proposé à partir de 70 597 $.

