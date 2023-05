Le Cadillac GT4 est une version coupée du XT4 pour la Chine

Ce modèle a été lancé en Chine, mais le constructeur pourrait l’amener en Amérique du Nord plus tard.

Ce VUS bénéficie d’un écran incurvé de 33 pouces qui inclut le combiné d’instruments et le système d’info-divertissement.

Cadillac a aussi lancé le nouveau XT4 et la CT6 en Chine au même moment.

La Chine est un marché important pour General Motors en raison de la popularité de ses marques Buick et Cadillac, cette dernière venant d’y lancer simultanément trois nouveaux modèles.

Outre le XT4 révisé et la nouvelle génération de la berline pleine grandeur CT6, Cadillac a dévoilé un nouveau VUS de type coupé appelé GT4.

Basé sur le XT4, ce modèle suit une tendance populaire qui voit les constructeurs automobiles abaisser la ligne de toit d’un multisegment ordinaire afin de lui donner une apparence plus sportive et plus élégante.

Cependant, contrairement à certains concurrents, le constructeur n’a pas limité les changements au toit et à l’arrière du GT4. En effet, la face avant de ce nouveau VUS n’est pas identique à celle du XT4 révisé en 2024.

Alors que le XT4 présente une version modernisée du langage stylistique existant de la marque, le GT4 emprunte des éléments au multisegment électrique Lyriq, tels que les feux de jour à DEL verticaux séparés.

À l’intérieur, la ressemblance entre le GT4 et le XT4 est d’autant plus évidente que les deux VUS partagent le même tableau de bord.

Introduit dans le XT4 2024, ce nouvel intérieur est également fortement inspiré du Lyriq et beaucoup plus technologique qu’auparavant.

C’est pourquoi le GT4 bénéficie d’un grand écran incurvé de 33 pouces qui comprend à la fois le combiné d’instruments et le nouveau système d’info divertissement de la marque.

Parmi les autres équipements, on trouve également un système audio AKG à 15 haut-parleurs, un affichage tête haute en couleur et un filtre à particules PM2.5 pour le système de climatisation bi-zone.

Si le style du GT4 s’inspire du VÉ Lyriq, ses éléments mécaniques sont plus proches du XT4. En effet, le nouveau VUS peut être propulsé par un moteur quatre cylindres de 1,5 litre ou de 2,0 litres.

Nous savons que ces deux moteurs sont turbocompressés et associés à une boîte automatique à 9 rapports, mais Cadillac n’a pas encore annoncé leurs puissances officielles.

À titre de comparaison, le plus gros moteur développe 233 chevaux et 258 lb-pi de couple dans le XT4.

Alors que le nouveau Cadillac GT4 n’est actuellement disponible qu’en Chine, il est possible que le constructeur choisisse de le proposer sur d’autres marchés plus tard, y compris en Amérique du Nord.

