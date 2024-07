L’autonomie des véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) augmente en prévision de la nouvelle réglementation de l’UE

– Les constructeurs automobiles étendent l’autonomie des véhicules hybrides rechargeables (VEHR) pour se conformer à la réglementation européenne.

– De nouveaux modèles comme la Superb iV et la Passat offrent une autonomie de plus de 100 km.

– Les avantages fiscaux stimulent la croissance des ventes de VEHR au Royaume-Uni et en Allemagne.

Le marché des véhicules hybrides et des véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) connaît d’importants changements, sous l’effet de la future réglementation de l’Union européenne (UE) et des avantages fiscaux accordés aux acheteurs professionnels. Les constructeurs automobiles s’efforcent d’atteindre des objectifs stricts en matière d’émissions, ce qui explique l’apparition de nouveaux véhicules électriques hybrides rechargeables dont l’autonomie en mode électrique est notablement améliorée.

De nombreux nouveaux modèles proposés en Europe sont livrés avec une autonomie estimée à plus de 100 km. Par exemple, la Skoda Superb iV PHEV 2024 a une autonomie impressionnante de 135 km en mode électrique, contre 56 km auparavant, grâce à une batterie plus importante de 25,7 kWh et à des composants électroniques avancés. La VW Passat PHEV offre désormais une autonomie de 120 km. De même, la MG HS VEHR et la Renault Rafale offrent respectivement 121 km et 100 km d’autonomie, ce qui rend les VEHR plus pratiques et plus compétitifs.

Facteurs à l’origine de l’augmentation de l’autonomie des véhicules hybrides rechargeables (VEHR)

Selon Automotive News Europe, plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques rechargeables. L’un des principaux est la révision du « facteur d’utilité » de l’UE pour le calcul des émissions de CO2, qui doit entrer en vigueur en 2025 pour les nouveaux modèles et en 2026 pour les modèles existants. Cet ajustement vise à mieux refléter l’utilisation réelle des véhicules hybrides rechargeables (VEHR), encourageant les constructeurs automobiles à améliorer l’autonomie électrique pour atteindre les objectifs en matière d’émissions. En outre, les modifications apportées à la taxation des « avantages en nature » au Royaume-Uni et en Allemagne encouragent l’allongement de l’autonomie des véhicules électriques. En Allemagne, les VEHR d’une autonomie de 80 km ou plus bénéficient d’un taux d’imposition mensuel réduit, tandis qu’au Royaume-Uni, les VEHR d’une plus grande autonomie bénéficient de tranches d’imposition plus basses au titre des avantages en nature.

Les ventes de VEHR ont connu une résurgence, avec des ventes en Europe en hausse de 4,9 % jusqu’en mai 2024. Cette croissance est en partie due aux nouveaux modèles à plus grande autonomie, qui aident les constructeurs automobiles à atteindre des objectifs plus stricts en matière d’émissions à partir de 2025. L’Allemagne et le Royaume-Uni, les deux plus grands marchés VEHR en Europe, ont enregistré des augmentations significatives de leurs ventes, avec respectivement 73 700 et 64 770 ventes jusqu’en mai. Malgré cette croissance, des experts comme Matthias Schmidt de Schmidt Automotive Research prévoient que la part de marché des VEHR se stabilisera autour de 10 % en raison du durcissement des objectifs en matière d’émissions et du passage à des véhicules à zéro émission d’ici à 2035.

Le groupe VW a revu son groupe motopropulseur VEHR afin d’obtenir des autonomies électriques supérieures à 100 km. Le nouveau système eHybrid est doté d’une plus grande batterie de 19,7 kWh, d’un système de refroidissement liquide et d’une électronique de puissance améliorée, permettant une recharge rapide en courant continu.

L’augmentation de l’autonomie des véhicules hybrides rechargeables reflète deux tendances. D’une part, le taux d’adoption des véhicules électriques est plus faible que prévu et, d’autre part, l’évolution de la réglementation et les incitations du marché sont à l’origine de l’essor des véhicules hybrides rechargeables. Les VEHR deviennent une option plus attrayante pour les consommateurs et les entreprises, conformément aux prochaines réglementations de l’UE en matière d’émissions.

La plupart des constructeurs automobiles ont annoncé qu’ils réduisaient leurs investissements dans les VE, se concentrant sur les hybrides et les hybrides rechargeables. Bien que tous les modèles mentionnés ne soient pas encore disponibles à l’achat en Amérique du Nord, d’autres véhicules hybrides rechargeables devraient arriver dans les mois et les années à venir, très probablement avec une autonomie dépassant largement les 50 km, ce qui est la norme au milieu de 2024.