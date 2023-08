L’Audi Q8 e-tron 2024 propose une autonomie plus grande et est plus efficace

L’Audi Q8 e-tron 2024 parvient à offrir une autonomie plus grande grâce à sa capacité de batterie accrue de 114 kWh.

Les évaluations de l’EPA confirment des améliorations significatives de la portée par rapport au modèle précédent.

L’efficacité accrue du Q8 e-tron est attribuée à sa conception aérodynamique et à sa batterie de plus grande capacité.

La nouvelle génération de l’Audi Q8 e-tron 2024 a été officiellement répertoriée sur le site web de l’EPA et présente des améliorations en termes d’autonomie et d’efficacité par rapport à son prédécesseur. L’augmentation significative de l’autonomie de l’Audi Q8 e-tron 2024 est attribuée à la plus grande capacité de sa batterie. La nouvelle batterie contient 114 kilowattheures, dont 106 kWh sont utilisables.

Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport à la capacité d’environ 95 kWh de l’e-tron de précédente génération, ce qui représente une croissance substantielle de 20 % de la capacité totale. Cette expansion est le principal facteur à l’origine de l’amélioration notable de l’autonomie globale du véhicule électrique.

Selon les estimations de l’EPA, l’Audi Q8 e-tron atteint une autonomie combinée de 480 kilomètres dans une configuration spécifique équipée de roues de 19 pouces. Les détails de l’autonomie pour les différentes configurations de l’Audi Q8 e-tron sont les suivants :

– Q8 e-tron quattro (20 pouces) : 456 kilomètres (98 kilomètres ou 26 % de plus)

– Q8 e-tron Sportback ( groupe Ultra, jantes de 19 pouces) : 480 kilomètres

– Q8 e-tron Sportback (20 pouces) : 474 kilomètres (+ 114 kilomètres ou 32 %)

L’introduction par Audi des versions SQ8 e-tron et SQ8 Sportback e-tron, orientées vers les performances, diversifie davantage la gamme, bien que ces modèles soient en attente des évaluations de l’EPA. Audi avait prévu une autonomie d’environ 405 kilomètres pour les deux versions du SQ8.

Si l’on compare l’efficacité énergétique de l’Audi Q8 e-tron 2024 à celle de l’Audi e-tron 2023, les améliorations sont notables mais relativement modérées (81 MPGe contre 79 MPGe). Le nouveau modèle affiche une efficacité légèrement supérieure, avec un pourcentage modeste d’augmentation de l’efficacité globale.

L’efficacité de la version Sportback est en revanche particulièrement remarquable, avec une amélioration d’environ 10 % (86 MPGe contre 78 MPGe). Il convient de préciser que cette évaluation porte sur une comparaison entre la configuration Ultra aux jantes de 19 pouces et l’Audi Q8 e-tron mûes de jantes de 20 pouces , les données relatives à l’efficacité de l’Audi Q8 e-tron Sportback 20 pouces n’étant pas disponibles à l’heure actuelle.

La consommation d’énergie de l’Audi Q8 e-tron, y compris les pertes de charge, est estimée à 81 MPGe, ce qui correspond approximativement à 416 wattheures par mile. La version Sportback se distingue par son efficacité accrue, en particulier à grande vitesse, grâce à son design aérodynamique plus épuré.

Avec une batterie plus importante de 114 kWh, l’Audi Q8 e-tron 2024 peut supporter des vitesses de charge plus rapides, acceptant jusqu’à 170 kilowatts de puissance pendant les sessions de charge rapide. Cela permet au véhicule de se recharger de 10 % à 80 % en seulement 31 minutes, ce qui représente une amélioration notable par rapport aux capacités de charge de la précédente batterie de 95 kWh dans un laps de temps similaire.