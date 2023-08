SQ8 e-Tron 2024 : le VUS phare d’Audi s’offre une amélioration haute performance

L’Audi SQ8 e-tron 2024 améliore ses performances grâce à un groupe motopropulseur électrique à trois moteurs, générant 496 ch.

Des éléments de design distinctifs et une posture plus large renforcent l’agilité et la sécurité du modèle.

Une meilleure tenue de route, des aides à la conduite intelligentes et une plate-forme de performance robuste maximisent le confort de l’utilisateur.

Audi a lancé la 2024 SQ8 e-tron, offrant une version aux performances amplifiées de son prestigieux VUS électrique de luxe phare. Cette nouvelle version renforce les caractéristiques du Q8 e-tron, en offrant une meilleure accélération, une dynamique de conduite supérieure et des capacités de traction accrues grâce à son groupe motopropulseur quattro à trois moteurs. Tout en conservant le luxe et la fonctionnalité de son prédécesseur, le SQ8 e-tron attire les enthousiastes grâce à son ingénierie de pointe, conformément à l’engagement d’Audi en faveur de la possession de véhicules électrifiés en toute transparence.

Un mélange de groupe motopropulseur haute performance, de design distingué et de technologie de conduite intelligente

Au cœur du SQ8 e-tron se trouve un groupe motopropulseur électrique à trois moteurs, une amélioration par rapport au Q8 e-tron. Le groupe motopropulseur amélioré se compose d’un moteur sur l’essieu avant et de deux moteurs à l’arrière, ce qui ajoute 94 ch et 228 lb-pi de couple et porte la puissance maximale à un impressionnant 496 ch et 718 lb-pi de couple en mode « boost ». Il en résulte une accélération des performances et une amélioration des capacités de virage et de prise d’angle grâce à la vectorisation intelligente du couple.

Outre les améliorations apportées au groupe motopropulseur, la SQ8 e-tron se distingue par une carrosserie et un empattement plus larges, augmentant l’agilité et la sûreté de fonctionnement du VUS. La carrosserie élargie, visuellement ancrée au sol, et ses jantes de 22 pouces à 5 bras d’interférence mettent en valeur l’athlétisme du SQ8 e-tron, renforçant les capacités de performance améliorées du véhicule.

L’intérieur est à l’image de l’extérieur sophistiqué avec son design S luxueux, comprenant des sièges sport avant à réglage électrique en 12 directions, avec logo S en relief, enveloppés de cuir Valcona. Le SQ8 e-tron se différencie encore davantage avec une version de garniture intérieure à structure carrée en carbone sur le thème de la performance, remplaçant les offres en bois à pores ouverts du Q8 e-tron.

L’Audi SQ8 e-tron 2024 devrait arriver dans les concessionnaires canadiens au quatrième trimestre 2023. Conformément à l’Accord de Paris sur le climat, Audi continue de promouvoir la mobilité durable, en visant un portefeuille de modèles électrifiés de 30 % à l’échelle mondiale d’ici 2025. Le SQ8 e-tron marque une nouvelle étape vers cet objectif, enrichissant davantage le portefeuille américain électrifié de deuxième génération d’Audi. Des informations plus détaillées sur l’Audi SQ8 e-tron seront communiquées à l’approche de son lancement dans les salles d’exposition.