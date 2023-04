L’Audi Q8 e-tron 2024 débutera à 74 400 aux États-Unis

Le Q8 e-tron est un VUS e-tron révisé offert sous un nouveau nom.

Jusqu’à 30% plus d’autonomie, plus de puissance et une recharge plus rapide sont de la partie.

Plug & Charge sera possible aux stations publiques d’Electrify America.

Audi a mis à jour son VUS e-tron pour l’année modèle 2024 en lui donnant plus de puissance, plus d’autonomie, une recharge plus rapide et un nouveau nom.

Afin de dissiper la confusion créée par le nom de ce VUS électrique, Audi a choisi de le renommer Q8 e-tron pour l’année modèle 2024.

Il sera ainsi plus facile de référer à un modèle spécifique de la gamme du constructeur, puisque tous ses modèles électriques utilisent le nom e-tron. Le choix de l’emblème Q8 permet également de mieux visualiser le positionnement de ce VUS au sommet de la gamme de la marque.

Outre son nouveau nom, le Q8 e-tron bénéficie d’un certain nombre d’améliorations qui le rendent plus puissant, plus efficace et plus facile à vivre au quotidien.

Tout d’abord, Audi a optimisé la batterie pour lui donner plus de capacité tout en conservant la même taille physique. Cela a été possible grâce à de nouveaux procédés de fabrication qui permettent d’augmenter la densité énergétique.

Cela se traduit par une augmentation de 23 % de la capacité utilisable, qui passe à 106 kWh, et par un taux de charge plus rapide, qui peut atteindre 170 kW au lieu de la limite de 150 kW du modèle précédent.

Il est ainsi possible de recharger le Q8 e-tron de 10 à 80 % en 31 minutes environ en utilisant un chargeur rapide DC compatible.

En parlant de charge rapide, les conducteurs aux États-Unis bénéficieront de la fonction plug & charge lorsqu’ils utiliseront les stations publiques Electrify America, ce qui signifie que la voiture et le chargeur communiqueront pour lancer le processus de charge et facturer la carte de crédit du propriétaire automatiquement, sans avoir à connecter une application ou à configurer une méthode de paiement sur la borne.

Étant donné que la plupart des recharges de VÉ se font à la maison, Audi indique que le Q8 e-tron mettra 6,5 heures pour atteindre une charge complète en utilisant une prise de 240V/80A ou 13 heures sur un circuit de 240V/40A.

Pour faciliter la recharge en dehors de la maison, le VUS électrique sera également fourni avec un câble de recharge qui peut prendre en charge les prises de 120 volts et de 240 volts.

En plus d’une nouvelle batterie, l’Audi Q8 e-tron 2024 recevra de nouveaux moteurs dotés de 14 enroulements au lieu de 12, ce qui augmentera leur efficacité et leur couple.

En termes d’autonomie, cela signifie une augmentation d’environ 30 %, ce qui laisse le Q8 e-tron Sportback avec une autonomie EPA estimée à 300 miles (483 kilomètres).

L’amélioration de l’aérodynamisme grâce à des faces avant et arrière légèrement révisées ainsi qu’à de nouveaux designs de roues est également à l’origine de l’autonomie supplémentaire.

Des modifications ont également été apportées aux systèmes de direction et de suspension afin de donner au Q8 e-tron un comportement plus dynamique sur la route. Il s’agit notamment d’un rapport de direction plus rapide, de diverses modifications des éléments de suspension et d’une révision des modes de conduite qui sont mieux différenciés.

Selon Audi, le Q8 e-tron 2024 arrivera chez les concessionnaires américains cet été, au prix de base de 74 400 dollars pour le modèle normal et de 77 800 dollars pour le modèle Sportback S-Line.

Une version SQ8 encore plus dynamique et puissante rejoindra la gamme à une date ultérieure, mais les détails n’ont pas encore été révélés.