L’arrière du VUS Polestar 3 officiellement dévoilé

Le Polestar 3 sera lancé officiellement le 12 octobre.

Cet élégant VUS offrira de sérieuses performances.

Le tout nouveau Polestar 3 est une interprétation unique de ce qu’est un VUS commun et il a l’air vraiment bien. D’après cette nouvelle image officielle et celles partagées au début de l’été dernier, le nouveau Polestar 3 va suffisamment bouleverser les attentes en matière de design des VUS pour se positionner comme un incontournable pour ceux qui recherchent les capacités d’un VUS et quelque chose d’un peu différent.

Nous ne voulons pas contrarier les designers, ou peut-être complétons-nous leur travail, mais nous apercevons beaucoup de Cross Country dans son profil — oui, nous voulons dire qu’il rappelle quelque peu une familiale.

« Nous avons dû nous demander : » à quoi doit ressembler un VUS moderne ? ». Le Polestar 3 définit le VUS de l’ère électrique et, en le concevant, nous avons abordé certains des principes fondamentaux de l’archétype : les proportions, la position et l’aérodynamisme », explique Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

Au-delà de son enveloppe extérieure attrayante, le Polestar 3 sera équipé d’un groupe motopropulseur à double moteur (initialement au lancement) avec vectorisation du couple électrique via un système à double embrayage sur le moteur électrique arrière. La suspension pneumatique à double chambre comprendra des amortisseurs actifs de série, ce qui signifie qu’elle sera très maniable et confortable.

Le Polestar 3, comme la 2, sera disponible en option avec un Pack Performance qui portera la puissance à 380 kW et le couple à 910 Nm (510 ch et 672 lb.-pi.), ainsi qu’avec les réglages du châssis Polestar Engineered et des accents en or signés Polestar.

Le lancement officiel aura lieu le 12 octobre à 19 h HAEC et sera retransmis en direct ici.