L’AJAC annonce les gagnants de la Voiture canadienne de l’année 2025

La Honda Civic, la BMW i4, le Hyundai Santa Fe et la IONIQ 5 N remportent les honneurs des prix CCOTY 2025.

Les gagnants des prix de la Voiture canadienne de l’année 2025 de l’AJAC (CCOTY) ont été annoncés. Ces prix récompensent les modèles les plus remarquables dans quatre catégories : voiture, voiture électrique, véhicule utilitaire et véhicule utilitaire électrique. Les prix prennent en compte tous les véhicules disponibles à la vente au cours de l’année modèle, et pas seulement les nouveaux modèles.

La Honda Civic nommée Voiture canadienne de l’année 2025

La Honda Civic a remporté le prix de la Voiture canadienne de l’année, qui couvre les berlines, les coupés, les voitures à hayon et les wagons. Les modèles à essence, diesel et hybrides dont l’autonomie électrique est inférieure à 20 kilomètres sont éligibles.

La BMW i4 remporte le titre de Voiture électrique canadienne de l’année

La BMW i4 a été nommée Voiture électrique canadienne de l’année. Cette catégorie comprend les modèles entièrement électriques, les hybrides rechargeables ayant une autonomie d’au moins 20 kilomètres et les véhicules à carburant alternatif tels que les voitures à pile à hydrogène.

Le Hyundai Santa Fe remporte le titre de véhicule utilitaire canadien de l’année

Le Hyundai Santa Fe a remporté le prix du véhicule utilitaire canadien de l’année. Cette catégorie comprend les camions, les fourgonnettes, les multisegments, les VUS équipés d’un moteur à essence ou diesel et les VHR ayant une autonomie électrique de moins de 20 kilomètres.

Hyundai IONIQ 5 N nommé Véhicule utilitaire électrique canadien de l’année

La Hyundai IONIQ 5 N a été choisie comme véhicule utilitaire électrique canadien de l’année. Les véhicules admissibles comprennent les modèles entièrement électriques, les hybrides rechargeables ayant une autonomie de plus de 20 kilomètres et les véhicules utilitaires alimentés par une pile à hydrogène.

Le processus de sélection du programme CCOTY prend en compte l’ensemble du marché

Le programme CCOTY évalue tous les véhicules en vente au cours de l’année modèle, de la même manière que les consommateurs comparent les choix de voitures. Le processus commence avec 20 demi-finalistes, réduit à trois finalistes par catégorie avant d’annoncer les gagnants. Ce format permet aux modèles d’obtenir des victoires répétées s’ils continuent à être en tête de leur segment.