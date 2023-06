L’AJAC a annoncé ses finalistes pour les titres de voiture et utilitaires verts canadiens de l’année 2023

Les finalistes pour le prix de la voiture verte canadienne de l’année 2023 sont : La Toyota Prius, la Hyundai IONIQ 6 et la BMW i4.

Les finalistes pour le prix de véhicule utilitaire vert canadien de l’année 2023 sont : le Ford F-150 Lightning, la Hyundai IONIQ 5 et la Kia EV6.

Les gagnant seront annoncés le 14 Juin lors de la cérémonie d’ouverture de l’EcoRun de l’AJAC.

L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) vient de révéler les finalistes de ses derniers prix pour le programme de la Voiture canadienne de l’année 2023.

Les deux catégories qui restent à récompenser sont la Voiture verte canadienne de l’année 2023 et le Véhicule utilitaire vert canadien de l’année 2023.

Ces deux prix visent à mettre en évidence les meilleures candidatures parmi les véhicules écologiques, tout en reconnaissant qu’ils se présentent désormais sous différentes formes et tailles.

En effet, alors que les « voitures écologiques » se référaient autrefois exclusivement aux véhicules compacts et hybrides, l’arrivée d’un lot varié de véhicules électriques a permis d’élargir la catégorie pour y inclure tout ce qui va des camionnettes de grande taille aux puissantes voitures de sport.

Comme pour ses autres prix, l’AJAC sélectionne les finalistes de chaque catégorie sur la base de tests effectués pendant de nombreux mois par ses membres, qui conduisent chaque véhicule dans des conditions réelles.

Les résultats de ces tests ont permis à l’association de réduire à trois la liste des véhicules en lice pour le prix de la Voiture verte canadienne de l’année 2023 :

BMW i4

Hyundai IONIQ 6

Toyota Prius

Il convient de noter que la BMW i4 a déjà reçu le titre de meilleur véhicule électrique haut de gamme au Canada pour 2023, ainsi que le prestigieux prix de la Voiture canadienne de l’année 2023.

Les VUS et les camionnettes étant les types de véhicules les plus populaires sur les routes canadiennes, ils ont droit à leur propre prix. Les finalistes pour le prix du véhicule utilitaire vert canadien de l’année 2023 sont les suivants :

Ford F-150 Lightning

Hyundai IONIQ 5

Kia EV6

La Hyundai IONIQ 5 a déjà reçu le prix du meilleur VÉ au Canada en 2023 ainsi que le titre de véhicule utilitaire canadien de l’année 2023.

Il est intéressant de noter que la moitié des six finalistes des deux catégories (Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 5 et Kia EV6) sont construits sur la même plateforme e-GMP et partagent globalement les mêmes éléments mécaniques.

De plus, la Toyota Prius 2023, récemment introduite, est le seul véhicule des deux listes à ne pas être entièrement électrique, mais à être équipé d’un groupe motopropulseur hybride traditionnel.

Une nouvelle série de votes aura lieu parmi les membres de l’AJAC et les gagnants officiels des deux catégories seront annoncés le 14 juin lors de la cérémonie d’ouverture de l’EcoRun de l’AJAC à Burnaby, en Colombie-Britannique.