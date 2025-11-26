L’absence de Stellantis à un comité parlementaire déclenche une réaction politique

Le comité fédéral exige des réponses après que Stellantis a omis de se présenter à une audience portant sur l’usine de Brampton financée par des fonds publics.

Stellantis a manqué une audience fédérale sur 1 G$ en fonds publics destinés aux usines de Brampton et Windsor.

Des députés ont exprimé leur frustration, réclamant de la transparence concernant les contrats expurgés et les engagements en matière d’emplois.

Ottawa pourrait poursuivre Stellantis pour avoir transféré la production du Jeep aux États-Unis malgré les subventions canadiennes.

Stellantis NV ne s’est pas présenté mardi dernier devant un comité parlementaire fédéral chargé d’examiner plus de 1 milliard de $ en financement gouvernemental lié à l’usine d’assemblage désormais à l’arrêt de la société à Brampton, en Ontario, suscitant les critiques de députés de tous les partis.

Le comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes devait interroger Stellantis et des représentants fédéraux lors d’une séance à huis clos après avoir reçu des versions expurgées de l’entente de financement. L’absence physique et virtuelle du constructeur, attribuée à des problèmes techniques par une porte-parole de l’entreprise, a poussé les députés à exprimer leur frustration face au manque de reddition de comptes. Le comité avait demandé à Stellantis de se présenter d’ici le 4 décembre sous peine de recevoir une assignation.

Le député libéral Vince Gasparro a qualifié ce refus de comparaître d’« inacceptable », tandis que le député conservateur et président du comité, Kelly McCauley, l’a décrit comme « stupéfiant ». La porte-parole de Stellantis, LouAnn Gosselin, a affirmé que Teresa Piruzza, directrice des affaires externes et des politiques publiques, était disponible, mais incapable d’établir la connexion malgré l’aide du personnel technique du comité.

Les députés cherchent à obtenir des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles Stellantis a déplacé la production prévue du Jeep Compass de Brampton vers Belvidere, en Illinois, après avoir reçu des engagements conjoints des gouvernements fédéral et provincial pouvant atteindre 1,04 milliard de $ pour moderniser l’usine de Brampton et une autre installation à Windsor, en Ontario.

Le gouvernement fédéral a menacé d’intenter des poursuites contre Stellantis et a lancé un examen officiel pour déterminer si le constructeur a enfreint les modalités de l’entente de financement. L’usine de Brampton a cessé ses activités il y a près de deux ans, touchant environ 3 000 travailleurs. Stellantis a interrompu les efforts de modernisation en février, invoquant l’évolution des politiques commerciales aux États-Unis.

Stellantis a annoncé en octobre que la production du Jeep Compass serait transférée en Illinois dans le cadre d’un plan visant à augmenter de 50 % sa production manufacturière américaine sur une période de quatre ans.

Dans une déclaration, Gosselin a indiqué que Stellantis « continue de travailler de manière constructive avec ses partenaires gouvernementaux et les autres parties prenantes à un plan pour Brampton afin de trouver des solutions viables favorisant un avenir durable et à long terme pour la fabrication automobile au Canada ».

En plus du financement des usines de Brampton et Windsor, Stellantis et LG Energy ont reçu jusqu’à 15 milliards de $ pour la construction de l’usine de batteries NextStar Energy à Windsor. L’installation a débuté ses activités en octobre et emploie actuellement environ 1 100 personnes, alors que les prévisions fédérales visent 2 500 emplois d’ici un an.

Source: Globe and Mail