La Volkswagen Golf de nouvelle génération sera électrique

La Golf est un modèle trop essentiel pour mourir avec l’ICE.

Le nom éventuel sera simplement ID. Golf.

La Volkswagen Golf est un succès mondial et massif pour le constructeur allemand. La 8e génération se porte très bien sur la plupart des marchés et, compte tenu de la reconnaissance du nom, elle n’ira nulle part, même si VW ne vendra que des VE dans le futur.

La Golf actuelle est en circulation en Europe depuis plus de deux ans déjà, ce qui signifie normalement que la prochaine génération sera lancée en 2027 ou 2028. Étant donné les plans bien connus de Volkswagen en matière de VE, la question était de savoir si le nom Golf survivrait à la transition.

« Il existe un lien entre VW et ID, et il n’est pas nécessaire d’annuler [ID] », a déclaré le patron de Volkswagen, Thomas Schafer, à Autocar lors du salon automobile de Los Angeles. « Nous avons des noms de marque emblématiques, Golf et GTI. Il serait fou de les laisser mourir et s’échapper. Nous resterons dans la logique de l’identification, mais les modèles emblématiques porteront un nom. » On dirait bien qu’il y aura une ID. Golf.

Selon Schafer, il y aura de la place pour les deux modèles ID. 3 et l’ID. Golf dans la gamme de Volkswagen, Ceci nous amène à nous interroger sur l’avenir de la Golf en Amérique du Nord. Comme nous le savons, elle n’est plus proposée ici qu’en version GTI et R. Malgré cela, une ID. Golf pour les États-Unis et le Canada, en tant que véhicule électrique compact abordable, pourrait être assez facile à commercialiser à l’avenir. Ils pourraient même l’appeler Rabbit, bien qu’ID. Rabbit sonne faux…