La version hybride branchable du Kia Niro PHEV 2023 débutera à 33 740$ aux États-Unis

Ce modèle aura une autonomie électrique de 53 kilomètres

L’hybride branchable coutera 7 250 dollars de plus que le modèle hybride

Les prix de la version électrique sont toujours inconnus

Le Kia Niro hybride rechargeable 2023 sera bientôt proposé aux acheteurs américains avec un prix de départ de 33 740 dollars.

C’est 7 250 $ de plus que le prix de base de la version hybride régulière du petit multisegment, qui entre dans sa deuxième génération en 2023.

Selon le constructeur, les changements apportés au Niro PHEV ne s’arrêtent pas à sa nouvelle apparence intérieure et extérieure puisqu’il bénéficie de 25% d’autonomie électrique supplémentaire et d’une amélioration de la consommation d’essence.

Cela signifie que le nouveau Niro PHEV pourra parcourir 53 kilomètres sur une charge, malgré une plus grande puissance à offrir.

Cette augmentation de puissance est due à un nouveau moteur électrique qui délivre 83 chevaux au lieu des 45 chevaux produits par le moteur électrique de la génération précédente.

Combiné au même moteur quatre cylindres de 1,6 litre, cela porte la puissance totale du Niro PHEV à 180 chevaux, tandis que le couple maximal reste le même, à 195 lb-pi. Cette puissance est transmise aux roues avant exclusivement par le biais d’une transmission à double embrayage à six vitesses.

Kia affirme que l’augmentation de l’autonomie électrique rend également le groupe motopropulseur plus efficace lorsqu’il s’agit de commencer un voyage avec une batterie pleine, ce qui prend moins de trois heures avec un chargeur de niveau 2.

Deux niveaux de finition seront proposés pour le Niro hybride rechargeable aux États-Unis, le modèle EX étant la version d’entrée de gamme.

Ce modèle sera équipé de série de 16 fonctions d’aide à la conduite, telles que l’alerte de circulation transversale arrière, le freinage d’urgence automatique avec assistance aux intersections et l’assistance au suivi de voie.

Un ensemble » Temps froid » sera disponible pour ajouter un chauffage d’appoint de l’habitacle, des sièges arrière chauffants et un volant chauffant.

Pour 39 490 $, les acheteurs pourront passer à la version SX Touring, qui comprendra un certain nombre de caractéristiques de confort et de commodité supplémentaires. Ce modèle sera également disponible avec les roues de 18 pouces en option et le traitement des piliers C de couleur contrastante.

Kia ayant choisi de ne pas révéler les prix de chaque version du nouveau Niro en même temps, nous ne savons toujours pas combien coûtera la variante entièrement électrique. De même, les informations sur les prix de ce modèle au Canada n’ont pas encore été annoncées.