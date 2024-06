La Toyota Corolla Hatchback 2025 débutera à 24 075 $ au Canada

La voiture sous-compacte à hayon revient largement inchangée pour la nouvelle année modèle.

Cela signifie qu’elle est toujours animée par un moteur quatre cylindre de 2.0L et une boite CVT.

La Corolla Hatchback 2025 sera offerte en quatre niveaux d’équipement.

Toyota Canada a annoncé les prix et la structure des équipements de la Corolla Hatchback 2025, dont le PDSF de départ sera de 24 075 $.

Après avoir reçu un rafraîchissement de mi-cycle en 2023, la Corolla Hatchback reste en grande partie la même en 2025, sans changement apparent sur le plan visuel.

Cela signifie que la version cinq portes de la populaire sous-compacte continue d’être proposée en quatre niveaux de finition et une configuration de groupe motopropulseur.

En ce qui concerne ledit groupe motopropulseur, chaque Toyota Corolla Hatchback 2025 est équipée d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres qui génère 169 chevaux et 151 lb-pi de couple. Cette puissance est acheminée aux roues avant exclusivement par l’entremise d’une transmission CVT Direct Shift qui comporte un premier rapport physique, la même unité utilisée dans la Corolla depuis son dernier changement majeur en 2020.

Les quatre niveaux de finition proposés au Canada sont également les mêmes que l’année dernière, avec les versions SE, SE Plus, SE Amélioré et XSE.

La version d’entrée de gamme SE comprend des caractéristiques telles qu’un écran tactile d’info divertissement de 8 pouces abritant le système Toyota Multimedia, un système audio à 6 haut-parleurs, Service Connect, Remote Connect, Safety Connect, le système de clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, des jantes en acier de 15 pouces, la climatisation automatique et un écran d’information du conducteur de 4,2 pouces. Cette version est proposée à un PDSF de 24 075 $.

Pour un prix de départ de 25 973 $, l’ensemble Corolla SE Plus ajoute des sièges avant chauffants, un volant gainé de cuir, des jantes en alliage de 16 pouces et la surveillance des angles morts avec aide à la sortie sécuritaire.

L’ensemble SE Amélioré, dont le PDSF est de 27 603 $, ajoute un volant chauffant, un socle de recharge sans fil et des jantes en alliage de 18 pouces gris foncé.

Enfin, la Corolla Hatchback 2025 XSE au sommet de la gamme dispose d’une climatisation automatique bizone, du système Drive Connect, d’un siège conducteur à réglage électrique, d’une sellerie en tissu et similicuir, d’un système audio JBL à 8 haut-parleurs, d’un combiné d’instruments numérique de 7 pouces et de phares antibrouillard, en plus des équipements que l’on trouve sur les autres niveaux de finition.

Toutes les versions de la Toyota Corolla Hatchback 2025 sont également équipées de la suite complète de technologies d’aide à la conduite Toyota Safety Sense 3.0, qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt et départ, l’assistance au maintien de la trajectoire, l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence autonome, les feux de route automatiques, la détection des panneaux de signalisation et l’assistance aux intersections.

La Toyota Corolla Hatchback 2025 est déjà disponible chez les concessionnaires canadiens de la marque.