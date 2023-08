La Toyota Camry 2024 arrive au Canada avec des prix débutant à 30 990$

Quatre mécaniques sont offertes, incluant des options hybrides et à traction intégrale.

Dix niveaux d’équipement sont offerts pour la Camry 2024.

Les prix sont de 800 à 1 200$ plus chers que l’an dernier.

Toyota a publié hier les prix et les spécifications de la Camry 2024 au Canada, montrant à peu près les mêmes groupes motopropulseurs et niveaux de finition qu’auparavant, ainsi que des prix légèrement plus élevés.

La Camry devrait bientôt être rafraîchie, peut-être pour l’année modèle 2025, mais entre-temps, le modèle actuel restera pratiquement inchangé pour une année de plus.

Comme auparavant, la berline intermédiaire de Toyota est proposée avec quatre groupes motopropulseurs, à commencer par un moteur quatre cylindres de 2,5 litres qui délivre 203 chevaux et 184 lb-pi de couple aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Ce groupe motopropulseur est proposé de série sur le modèle SE et une version modifiée, dotée d’un système de transmission intégrale pouvant envoyer jusqu’à 50 % du couple du moteur sur l’essieu arrière, est proposée de série sur les modèles SE AWD et XSE AWD.

Un système hybride basé sur le même moteur de 2,5 litres est également disponible. Il remplace la transmission par une unité CVT et deux moteurs électriques. Cette combinaison permet de générer 208 chevaux et de réduire la consommation de carburant par rapport au modèle à essence.

Ce groupe motopropulseur hybride est de série dans la plupart des versions, y compris les modèles Hybride LE, Hybride XLE, Hybride SE Améliorée et Hybride XSE.

Une grande différence par rapport à la Camry 2023 est que le moteur V6 de 3,5 L est désormais réservé au modèle sportif TRD. Ce groupe motopropulseur délivre 301 chevaux et 267 lb-pi de couple aux roues avant à l’aide d’une transmission automatique à 8 vitesses.

SE

La gamme Toyota Camry 2024 débute avec la version SE à 30 990 $. Cette version est équipée d’un écran tactile de 7 pouces, d’Apple CarPlay et d’Android Auto, de jantes en alliage de 17 pouces, de la climatisation automatique, de sièges avant chauffants, d’un volant chauffant, d’une sellerie en tissu et en similicuir, et d’un écran d’information du conducteur de 4,2 pouces.

La commande de l’ensemble SE amélioré fait grimper le prix à 33 630 $ et ajoute un écran tactile de 9 pouces, des jantes en alliage de 18 pouces, des services connectés, un toit ouvrant, des commandes de climatisation bizone, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal à l’arrière et la recharge sans fil des téléphones.

L’ajout de la transmission intégrale à l’un ou l’autre modèle s’accompagne également d’un écran d’information du conducteur de 7 pouces, au prix de 32 790 $ pour la SE AWD, et de 35 430 $ pour la SE Améliorée AWD.

XSE AWD

La Camry XSE AWD de 38 790 $ s’appuie sur le modèle SE Améliorée AWD en y ajoutant des caractéristiques telles que des jantes en alliage de 19 pouces, une sellerie en cuir et un toit ouvrant. Pour appuyer son allure sportive, ce modèle reçoit également un peu plus de puissance que les autres modèles partageant le même groupe motopropulseur, avec une puissance de 205 chevaux et un couple de 185 lb-pi.

Hybride LE

La Toyota Camry hybride la plus abordable en 2024 sera la Hybride LE à 32 690 $. Cette version est livrée de série avec des éléments tels que des phares et des feux arrière à DEL, une climatisation automatique bizone, des sièges avant chauffants à réglage électrique, un écran d’information du conducteur de 4,2 pouces, un écran tactile de 7 pouces, ainsi que la connectivité Apple CarPlay et Android Auto.

Hybride SE Améliorée

Cette version de 35 930 $ apporte le design plus sportif du modèle SE à la gamme Camry hybride avec des éléments tels qu’une suspension sport et un aileron arrière. D’autres caractéristiques de la version SE Améliorée à essence sont également de série.

Hybride XSE

Proposée à 39 290 $, la Hybride XSE est une version mieux équipée de la SE qui présente le même équipement avec en plus des jantes en alliage de 19 pouces, des phares et des feux arrière à DEL de qualité supérieure, une sellerie en cuir, un éclairage d’ambiance et un écran d’information du conducteur de 7 pouces.

Hybride XLE

La version XLE à 41 490 $ s’appuie sur la version Hybride LE avec des ajouts tels qu’un système audio premium JBL à 9 haut-parleurs, un écran tactile de 9 pouces, des services connectés supplémentaires, différentes jantes en alliage de 18 pouces, des phares et feux arrière aux DEL premium, des sièges avant ventilés, un affichage tête haute de 10 pouces, un éclairage d’ambiance, un écran d’information du conducteur de 7 pouces et un système de caméra à 360 degrés, entre autres. Ce modèle ne partage pas les caractéristiques de design sportif des SE et XSE, se présentant plutôt comme un modèle intermédiaire haut de gamme plus traditionnel.

TRD

En plus d’être la seule Camry 2024 offerte avec le moteur V6, la TRD de 38 300 $ se distingue par ses nombreux éléments distinctifs qui comprennent un système de suspension de performance, des renforts additionnels au châssis, des roues TRD de 19 pouces, un échappement TRD, un ensemble de carrosserie TRD, un aileron unique, des sièges recouverts de SofTex avec surpiqûres rouges, des pédales sport en aluminium et un pommeau de levier de vitesses TRD.

Les ventes de la Toyota Camry 2024 ont déjà commencé chez les concessionnaires de la marque à travers le Canada.