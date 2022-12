La toute nouvelle Toyota Prius 2023 à partir de 36 490 $ au Canada

Les versions à traction avant ne sont plus disponibles.

La nouvelle structure de prix équivaut à un prix de base qui est 7 000 $ plus élevé que le précédent.

Nous revenons tout juste de l’événement de premier essai de la nouvelle Toyota Prius 2023 et, pour la plupart, nous sommes impressionnés par ce que le géant japonais de l’automobile a fait. Nous sommes cependant quelque peu déçus par certaines choses.

Comme nous l’avons noté, la nouvelle Prius renonce à une version à traction avant au Canada, contrairement aux États-Unis, ce qui signifie que le premier pas dans la gamme de la populaire hybride est beaucoup plus raide que le précédent. De plus, le rendement énergétique de base n’est pas plus élevé non plus. Nous vous laissons lire la revue complète ici et voir ce que nous pensons de cette voiture.

Parallèlement à ces premières impressions de conduite, Toyota a partagé la structure de prix complète de la nouvelle Prius hybride 2023, et elle est la suivante :

Toyota Prius XLE AWD 2023 (PDSF de base de 36 490 $) est équipée de série de roues de 19 po en alliage, d’un système multimédia Toyota avec écran tactile de 8 po, d’un siège conducteur chauffant à 8 réglages assistés, de sièges en SofTex et d’un volant chauffant. Les autres équipements de série comprennent 6 ports USB-C, le frein de stationnement électronique, un volant en SofTex, des essuie-glaces activés par la pluie, une clé Smart Key, un chargeur sans fil et le moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière.

Toyota Prius Limited AWD 2023 (PDSF de base de 42 990 $) comprend toutes les caractéristiques de la XLE AWD et y ajoute un système multimédia Toyota avec écran tactile de 12,3 po, un système audio JBL haut de gamme à 8 haut-parleurs, un toit en verre fixe, des sièges avant chauffants et ventilés, un hayon arrière assisté, la fonction Clé numérique, un moniteur à vue panoramique, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, des sièges arrière chauffants, le système de stationnement avancé, et l’aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique.

Une variante hybride rechargeable est attendue à une date ultérieure. La toute nouvelle Prius 2023 devrait arriver chez les concessionnaires Toyota canadiens au début de l’hiver 2023.