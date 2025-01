La Tesla Model Y Juniper 2025 renouvelée fait ses débuts discrètement en Chine

Tesla met à jour son VUS Model Y le plus vendu avec un nouveau style, des améliorations intérieures et des améliorations potentielles de la qualité.

La Tesla Model Y Juniper 2025 rafraîchie fait ses débuts en Chine, avec un nouveau style et de nouveaux éclairages. L’intérieur est doté de sièges ventilés, d’un écran d’affichage à l’arrière et d’un volant redessiné pour une plus grande facilité d’utilisation. Les spécifications, les prix et les détails de la version Performance pour les États-Unis et le Canada devraient suivre dans les mois à venir.



Tesla a dévoilé le Model Y Juniper 2025 mis à jour sur son site web chinois destiné aux consommateurs, marquant le premier coup d’œil officiel au VUS rafraîchi. Cette mise à jour reprend les éléments de design introduits dans le rafraîchissement de la berline Model 3 de 2024, ce qui permettra à la Model Y de rester compétitive sur le marché encombré des véhicules électriques (VE).

L’extérieur de la Model Y facelifted présente un pare-chocs avant plus aérodynamique, des phares plus fins et plus acérés, ainsi qu’une barre lumineuse traversant le couvercle du coffre. À l’arrière, un feu rouge sur toute la largeur du hayon crée un thème d’éclairage cohérent. Bien que ces mises à jour stylistiques apportent une touche de fraîcheur, les proportions hautes et élancées du véhicule restent en grande partie inchangées.



Les améliorations apportées à l’intérieur de la berline Model 3 ont été reprises. Il s’agit notamment de sièges avant ventilés, d’un volant redessiné et d’un écran à l’arrière pour le divertissement des passagers et le contrôle de la climatisation. La Model Y conserve ses commandes traditionnelles de clignotants montées sur le pédalier, ce qui la distingue du nouveau système à boutons de la Model 3.

Bien que le site web chinois de Tesla ne détaille pas tous les changements, on s’attend à ce que la Model Y rafraîchie comprenne des mesures d’insonorisation et des matériaux de meilleure qualité. Ces améliorations, déjà introduites dans la Model 3, ont été bien accueillies pour leur impact sur l’expérience de conduite.

Les spécifications pour le marché nord-américain n’ont pas encore été annoncées. La version chinoise ne semble pas inclure la finition Performance, qui est populaire en Amérique du Nord et pourrait rester disponible dans la région. Les détails concernant les prix ne sont pas non plus disponibles, mais Tesla ne devrait pas modifier de manière significative la structure tarifaire actuelle de la Model Y en Amérique du Nord.

Les débuts de la Model Y 2025 en Amérique du Nord sont attendus dans les mois à venir, lorsque des spécifications plus détaillées et des options de finition seront probablement confirmées.