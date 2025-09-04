La Smart #2 marquera le retour de l’iconique ForTwo

Smart a abandonné son modèle original l’an dernier, ne conservant que trois VUS électriques.

La prochaine #2 sera une citadine à deux places qui ressemblera à l’ancienne ForTwo.

Ce modèle sera dessiné par Mercedes et construit en Chine par Geely.

Bien que les voitures Smart ne soient plus disponibles en Amérique du Nord depuis la fin de l’année modèle 2019, la marque est toujours présente sur les principaux marchés tels que l’Europe et la Chine.

En fait, la société est désormais en partie détenue par des intérêts chinois, Geely ayant acquis la moitié des parts de Smart auprès de Mercedes-Benz en 2019.

La version électrique de la citadine ForTwo est restée en vente dans le monde entier jusqu’à l’année dernière, mais elle n’était pas seule dans les salles d’exposition de la marque, puisque le premier produit issu du partenariat avec Geely, un VUS électrique sous-compact simplement baptisé #1, a été lancé en 2022.

Peu après, le #3, une version coupé du #1, a été présenté, et un VUS légèrement plus grand et plus robuste, appelé #5, a rejoint la gamme il y a environ un an.

Il reste donc évidemment les numéros 2 et 4 pour les futurs modèles, et nous savons désormais à quoi ressemblera la Smart #2.

En effet, la société a publié cette semaine des images qui montrent sa gamme actuelle garée le long d’une rue, avec un espace vide nettement plus petit que les autres entre le #1 et le #3.

Pour éviter toute confusion, l’espace de stationnement est marqué « Réservé pour le #2 ».

Deux autres images montrent l’ombre de la future voiture sur un mur de briques, ou avec les trois générations de la ForTwo. Sur cette dernière photo, on constate que la nouvelle voiture ressemble beaucoup à son prédécesseur direct, à l’exception de la lunette arrière et du montant C qui semblent plus inclinés qu’auparavant.

En raison de sa très petite taille, la #2 ne partagera pas sa plateforme avec les autres modèles Smart, mais utilisera une nouvelle architecture développée par l’équipe de recherche et développement de la marque.

Les détails techniques n’ont pas encore été révélés, mais Smart affirme que sa nouvelle citadine deux places sera dotée de « nouvelles solutions technologiques pour son segment ».

Comme tous les modèles Smart actuels, la #2 a été dessinée par Mercedes-Benz et développée par Geely, qui la fabriquera également en Chine.

Les ventes devraient débuter en Chine, en Europe et sur d’autres marchés sélectionnés à la fin de l’année 2026.

L’Amérique du Nord n’a pas été mentionnée spécifiquement, et il ne faut pas trop espérer, car les véhicules électriques chinois sont actuellement soumis à des droits de douane de 100 % au Canada et aux États-Unis, ce qui rend leur importation pratiquement impossible.

Même si ces droits de douane sont supprimés dans les mois ou les années à venir, le marché nord-américain pourrait ne pas être suffisamment important pour qu’il soit intéressant pour Smart de faire certifier et importer la #2.

Les ventes médiocres ont été un facteur déterminant dans la décision d’abandonner le Canada et les États-Unis avec la génération précédente de la ForTwo.

De plus amples détails sur la future Smart #2 devraient être disponibles au cours des 12 prochains mois, avant le lancement officiel du modèle.