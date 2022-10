La saison des pneus d’hiver arrive à grands pas

Nous sommes en octobre. Le temps est venu d’examiner vos pneus d’hiver.

Conseil : N’attendez pas le mois de novembre pour prendre rendez-vous ou pour commencer à acheter.

De bons pneus d’hiver sont sans aucun doute le meilleur élément de sécurité.

L’édition canadienne du Old Farmer’s Almanac de 2023 contient des prévisions glaciales pour les Canadiens : l’hiver arrivera tôt et avec des températures froides. Et par tôt, ils entendent la mi-novembre et des « conditions de glacière ». Ce que cela signifie est simple : une ruée massive vers les pneus d’hiver aura lieu.

Voici l’occasion de vous préparer en avance. Comme nous le savons, les pneus toutes saisons n’aiment vraiment pas les températures ambiantes inférieures à 7 °C et, comme par malchance, l’Almanach prévoit que les températures dans les Prairies seront en moyenne de 7 degrés C inférieures à la normale au cœur de l’hiver. Et d’autres régions du pays ne s’en sortiront pas beaucoup mieux, notamment le Québec et l’Ontario.

Comme la vie doit continuer et que nous devons quand même quitter nos maisons douillettes, nous prendrons nos voitures et nos VUS pour déposer les enfants ici et là, dépenser des sommes considérables chez Costco et rendre visite à la famille et aux amis pendant le temps des Fêtes. La meilleure façon de rendre tout cela possible est de se procurer de bons pneus d’hiver. Maintenant.

Plus de conseils : seul un bon pneu d’hiver offre aux conducteurs de tout le pays, la traction, la maniabilité et les capacités de freinage nécessaires à la sécurité de la conduite en général. En outre, gardez toujours à l’esprit qu’il existe une corrélation directe entre le prix, les performances, la longévité et la satisfaction générale à l’égard du produit. Un pneu « bon marché » moins cher peut devoir être remplacé plus rapidement et souffrir d’une diminution des performances, même s’il a toujours belle allure.

Pour vous aider à choisir votre prochain jeu de pneus d’hiver, nous avons dressé une liste de nos meilleurs choix pour la saison. Voici quelques suggestions pour la Toyota RAV4 (pneus de 17 pouces), classées par ordre alphabétique :

Bridgestone Blizzak DM-V2 — Silencieux, gomme souple, excellentes performance globales — l’un des meilleurs qui soient.

Michelin X-Ice Snow VUS — Très bonne tenue de route — ressemble à un pneu toutes saisons, bonne performance, mais avec une profondeur de smelle réduite.

Nokian Hakkapeliitta R5 VUS — Bande de roulement agressive, traction sur neige améliorée par rapport au R3 précédent. Excellentes performances dans toutes les conditions de conduite hivernales.

Pirelli Winter Ice Zero FR – Prix raisonnable, gomme résistante aux changements de température (devient plus souple dans le froid, se raffermit quand il fait plus chaud), bonne traction générale.

Toyo GSi-6 LS — Bonne durabilité, profondeur généreuse de la bande de roulement, très bon dans la neige et la gadoue.

Yokohama Ice Guard G075 — Bon pneu d’hiver polyvalent, gomme plus souple, silencieux.

Voici quelques suggestions pour les Honda Civic (pneus de 16 pouces), classées par ordre alphabétique (les descriptions individuelles ci-dessus sont presque identiques) :

Bridgestone Blizzak WS90 — Silencieux, gomme souple, excellente performance globale — l’un des meilleurs qui soient.

Michelin X-Ice Snow – Excellente traction hivernale globale, pas le plus abordable, mais le prix en vaut la peine. (Nous allons passer en revue ces pneus cet hiver. Des mises à jour seront affichées dans un proche avenir).

Nokian Hakkapeliitta R5 — Bande de roulement agressive, meilleure traction sur la neige, excellente performance dans toutes les conditions de conduite hivernale.

Pirelli Winter Ice Zero FR – Prix raisonnable, gomme résistant aux changements de température (devient plus flexible dans le froid, se raffermit quand il fait plus chaud), bonne traction générale.

Toyo GSi-6 HP — Bonne durabilité, filetage profond, très bon dans la neige et la gadoue.

Yokohama Ice Guard IG53 — Bon pneu polyvalent, gomme plus souple, silencieux.