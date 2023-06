La SAE façonne l’avenir de la recharge des VE avec les normes des connecteurs NACS de Tesla

SAE International a annoncé l’accélération du développement de normes de fabrication, de performance et de fiabilité pour le connecteur North American Charging Standard (NACS) de Tesla. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’organisation à garantir des transports propres, accessibles et connectés. L’effort vise également à accroître l’accessibilité de la recharge pour les consommateurs.

La normalisation du connecteur NACS représente une étape importante dans l’infrastructure des véhicules électriques, reflétant l’intégration de l’industrie et des entités gouvernementales vers un avenir de mobilité durable. Frank Menchaca, président de Sustainable Mobility Solutions, une branche innovation de Fullsight, la société mère de la SAE, a souligné l’importance de cette initiative : « La normalisation du connecteur NACS offrira aux constructeurs et aux fournisseurs une certitude, un choix élargi, une fiabilité et une commodité ».

Plusieurs grands constructeurs automobiles, dont General Motors, Ford Motor Co, Rivian et Volvo, ont annoncé leur intention d’adapter la prise NACS de Tesla d’ici à 2025. Cette adaptation permet aux conducteurs de VE qui n’ont pas une Tesla de tirer parti du réseau de chargeurs de la marque américaine, qui s’étend rapidement. Stellantis et Hyundai Motor Group envisagent un changement similaire, selon Automotive News, reflétant le consensus croissant de l’industrie sur la valeur de la technologie de charge de Tesla.

David L. Schutt, PDG de SAE International, a indiqué que l’élaboration de la norme NACS est l’un des nombreux projets de charge accélérés, qui incluent la cybersécurité, et qui visent à améliorer les performances, la fiabilité et la sécurité de la charge des véhicules électriques. « Ensemble, ces efforts contribueront de manière substantielle à l’engagement de la SAE en faveur d’un transport sûr, propre et connecté », a déclaré M. Schutt.

Il convient de noter que la transition vers le système NACS n’aura pas d’incidence sur le soutien financier du gouvernement fédéral en faveur d’un réseau de recharge à l’échelle nationale. La Federal Highway Administration a confirmé que les connecteurs et adaptateurs CCS et NACS restent éligibles au financement dans le cadre du programme National Electric Vehicle Infrastructure. Cet arrangement garantit la création d’une infrastructure de recharge destinée à tous les conducteurs de VE, quel que soit le type de connecteur actuel ou futur de leur véhicule.