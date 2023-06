Comment le Volkswagen ID.7 atteint une autonomie de 700 km grâce à une aérodynamique de pointe

La Volkswagen ID.7 atteint une autonomie de 700 km grâce à une aérodynamique supérieure et à un faible coefficient de traînée.

Un travail de développement approfondi a permis d’affiner la forme de la carrosserie, le soubassement, les roues et les ouvertures fonctionnelles pour un flux d’air optimal.

Un processus de conception et des essais méticuleux ont permis d’obtenir un coefficient de traînée de 0,23, un record pour la famille Volkswagen ID.

Repoussant les limites de l’efficacité des véhicules électriques, la Volkswagen ID.7 établit désormais une nouvelle série avec une autonomie remarquable de 700 kilomètres (WLTP). L’atteinte de cette étape impressionnante est largement attribuée à la combinaison d’une aérodynamique exceptionnelle et d’un faible coefficient de traînée, rendue possible par une collaboration étroite entre les départements de conception et de développement.

L’ID.7 présente un avant bas, une transition fluide vers le capot et un pare-brise rapide, avec un toit en forme de coupé et un arrière effilé. La silhouette du véhicule témoigne de son statut de modèle ID. le plus aérodynamique de Volkswagen.

Sur l’ID.7, la forme de la carrosserie contribue pour environ 50 % à la valeur Cd, les roues, les pneus, le plancher et les ouvertures fonctionnelles jouant également un rôle. Dès le début de la phase de développement, des travaux approfondis ont été entrepris pour affiner ces composants. Le processus itératif a impliqué des consultations régulières entre les départements et des simulations informatiques pour le calcul des flux, complétées par des essais en soufflerie.

L’ID.7 possède un soubassement presque entièrement fermé, complété par de nouveaux déflecteurs de roue et des éléments tels que les rideaux d’air et les bas de caisse évasés qui optimisent le flux d’air. En outre, l’accent a été mis sur la conception des roues en raison de leur contribution significative à l’aérodynamisme des véhicules électriques.

Des ouvertures fonctionnelles à l’avant permettent aux flux d’air d’atteindre les radiateurs, le flux d’air étant activement contrôlé par un store de radiateur afin de réduire la traînée. L’arrière du véhicule a également fait l’objet d’une attention particulière, la forme idéale du hayon et le design du diffuseur améliorant l’efficacité aérodynamique.

L’équipe de conception a entrepris un travail virtuel méticuleux au cours de la première année de développement, en calculant les valeurs de flux d’air pour de nombreux détails minutieux. Les essais en soufflerie n’ont été effectués que lorsque la conception a été jugée stable. Le résultat de ces efforts est une valeur Cd de 0,23, le meilleur coefficient de traînée de la famille ID. de Volkswagen, consolidant l’ID.7 en tant que véhicule électrique efficace et à l’autonomie optimisée.