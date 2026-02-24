La prochaine Lexus IS deviendra-t-elle entièrement électrique ?

La prochaine génération de la Lexus IS devrait faire ses débuts en tant que modèle entièrement électrique, avec une puissance pouvant atteindre 500 ch et une autonomie ciblée de 1 000 km.

La prochaine génération de l’IS devrait être lancée en tant que modèle exclusivement électrique en 2027.

Une variante à deux moteurs et rouage intégral viserait une puissance d’environ 500 chevaux.

Les ingénieurs visent jusqu’à 1 000 kilomètres d’autonomie par recharge.

Des nouvelles en provenance du Japon indiquent que la prochaine génération de la Lexus IS pourrait abandonner complètement la motorisation à essence et être relancée en tant que véhicule électrique vers 2027. Si cela se confirme, il s’agirait de la transformation la plus marquante de l’histoire du modèle. À condition, bien sûr, d’exclure la bévue qu’a représentée la deuxième génération comparativement à la première…

La future IS devrait passer à une architecture électrique dédiée plutôt que d’adapter une plateforme conçue pour les moteurs à combustion interne. Ce changement permettrait aux ingénieurs de Lexus d’abaisser la ligne du capot, d’allonger l’empattement et d’optimiser la répartition des masses afin d’améliorer les performances et l’efficience. Sur le plan des dimensions, la nouvelle IS devrait être légèrement plus grande que le modèle actuel, tout en conservant son gabarit de berline sport compacte.

La refonte serait fortement influencée par le concept Lexus LF-ZC dévoilé en 2023. Ce véhicule a introduit le nouveau langage stylistique des véhicules électriques de Lexus, avec un capot bas, des signatures lumineuses acérées et un profil de berline à l’allure de coupé.

L’IS électrique devrait proposer à la fois une configuration à moteur unique et propulsion, ainsi qu’une configuration à deux moteurs et rouage intégral (AWD). Cette dernière pourrait développer environ 500 chevaux (environ 493 ch), soit bien plus que les 338 ch de la Lexus ES 500e, la plaçant clairement dans le territoire des berlines haute performance. Lexus associerait vraisemblablement cette version AWD à son système de répartition du couple DIRECT4, déjà utilisé sur d’autres modèles électrifiés de la marque.

L’affirmation la plus ambitieuse concerne toutefois une autonomie ciblée pouvant atteindre 1 000 kilomètres (WLTP), ou 856 km selon la norme EPA, par recharge. Ce chiffre refléterait probablement des conditions d’essai optimistes, une configuration à moteur unique et une chimie de batterie de nouvelle génération actuellement en développement dans le cadre du programme de véhicules électriques de Toyota Motor Corporation.

Si une telle autonomie était atteinte en conditions réelles, elle dépasserait largement celle de la plupart des berlines électriques actuellement offertes au Canada.

Une importante mise à jour de l’IS à essence actuelle est attendue en 2026, tandis que la remplaçante entièrement électrique serait prévue pour 2027.

Lexus n’a encore confirmé officiellement ni les spécifications ni le calendrier. Toutefois, ces prévisions s’inscrivent dans la stratégie d’électrification de Toyota et dans sa détermination à développer des technologies de batteries de nouvelle génération.

Source: bestcarweb