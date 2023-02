La prochaine Classe E de Mercedes-Benz présentera en avant-première un nouveau système d’exploitation

Mercedes-Benz a développé son propre système d’exploitation propriétaire (MB.OS).

Il permettra d’accéder aux fonctionnalités de Google et d’améliorer l’expérience d’infodivertissement.

La nouvelle Classe E de Benz sera la première à le proposer plus tard dans l’année.

Mercedes-Benz a présenté en avant-première l’intérieur de la nouvelle Classe E, et il est à couper le souffle. Bien qu’il ressemble à celui des nouveaux VUS EQS et EQS existants, il est actualisé et encore plus avancé. Cela est possible grâce au système d’exploitation MB.OS propre à Mercedes-Benz, qui fera ses débuts avec la nouvelle Classe E plus tard cette année.

Le tableau de bord presque entièrement numérique, lorsqu’il est équipé de l’écran du passager avant en option, fait plaisir à voir. La nouvelle Classe E offrira aux clients une expérience de divertissement véritablement immersive avec un nouveau niveau d’intelligence, de personnalisation et d’interaction grâce à la dernière itération de la technologie MBUX de Mercedes. L’architecture électronique est désormais davantage axée sur le logiciel que sur le matériel, ce qui permet des mises à jour individuelles des systèmes intérieurs à l’avenir.

La musique, les jeux et le contenu en continu peuvent tous être appréciés à l’intérieur de la voiture, pour une expérience de conduite vraiment unique. Cela commence par une nouvelle disposition plus simple, avec des tuiles à code couleur correspondant à celles d’un smartphone.

Grâce à l’écran central et à celui des passagers, les occupants peuvent désormais vivre la musique avec trois sens grâce à la fonction d’éclairage ambiant actif avec visualisation du son. Grâce à cette technologie innovante, les morceaux de musique et les sons de films ou d’applications peuvent être non seulement entendus (avec la technologie Dolby Atmos si vous le souhaitez), mais aussi ressentis grâce aux transducteurs à résonance sonore du système de son ambiophonique Burmester 4D en option. De plus, la musique peut désormais être « vue » à travers l’éclairage ambiant, créant ainsi une expérience audiovisuelle véritablement immersive qui sollicite plusieurs sens à la fois.

Bien que cela puisse être divertissant, Mercedes-Benz explore continuellement l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour permettre à la voiture d’apprendre de ses occupants. Cela se traduira par une expérience d’automatisation personnalisée, l’IA automatisant des fonctions en fonction de circonstances données. Cette innovation, connue sous le nom de « routine », est déjà à un stade avancé de développement. Les clients de la nouvelle Classe E auront accès à des modèles de routines standard dès le lancement, mais auront également la possibilité de créer leurs propres routines en reliant plusieurs fonctions et conditions.

Par ailleurs, en option, et pour un confort total, Mercedes-Benz présentera des programmes ENERGIZING COMFORT et ENERGIZING COACH utilisant des fonctions de lumière, de son et de massage. En outre, un programme de prévention du mal des transports sera disponible. Enfin, la climatisation automatique THERMOTRONIC en option sera dotée de la commande numérique de ventilation qui ajuste les bouches d’aération avant en fonction du scénario de ventilation souhaité, selon les profils d’utilisateur définis pour chaque siège.

Et pour ceux qui s’ennuient encore ou qui ont du travail, la nouvelle fonction selfie et caméra vidéo située en haut du tableau de bord, permettra aux conducteurs de participer à des vidéoconférences en ligne ou de prendre des photos et des vidéos personnelles lorsque le véhicule est à l’arrêt. En outre, MBUX offre plus de confort d’utilisation avec sa fonction « Just Talk » qui permet une commande vocale intelligente sans utiliser le mot clé « Hey Mercedes ».

Le système d’exploitation Mercedes-Benz (MB.OS)

La nouvelle architecture chip-to-cloud entièrement propriétaire de Mercedes-Benz, connue sous le nom de Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), promet d’offrir des capacités logicielles exceptionnelles qui amélioreront l’expérience client grâce à sa facilité d’utilisation. Ce système innovant sera au cœur de tous les futurs produits de Mercedes-Benz, ce qui en fera un élément qui changera la donne dans le secteur.

Ola Källenius, président-directeur général de Mercedes-Benz, a déclaré : « Chez Mercedes-Benz, notre objectif est de construire les voitures les plus désirables au monde. En conséquence, nous avons pris la décision d’être les architectes de notre propre système d’exploitation – une architecture unique de type “chip-to-cloud” qui tire parti de son accès complet aux composants matériels et logiciels de nos véhicules. En combinant cette expertise interne avec une sélection de partenaires de classe mondiale, nous créerons une expérience client exceptionnelle, de l’aide à la conduite, la navigation et le divertissement, jusqu’à la recharge intégrée. MB.OS sera entièrement extensible et constamment amélioré ».

Pour améliorer encore sa technologie, Mercedes-Benz s’est associé à des leaders de l’innovation telle que Google et d’autres acteurs technologiques clés dans le domaine du matériel et des logiciels. Cette collaboration stratégique vise à donner aux clients de Mercedes-Benz un accès intégré aux fonctionnalités et aux cartes de Google, tout en assurant un développement efficace et une mise à l’échelle rapide.

Mercedes-Benz et Google se sont associés pour créer la prochaine génération d’expérience de navigation pour les conducteurs. Benz créera sa propre navigation de marque en utilisant les nouvelles données géospatiales embarquées et les capacités de navigation de la plateforme Google Maps. Ce partenariat permet à Mercedes-Benz d’offrir une expérience de conduite qui associe les informations fiables de Google Maps à sa propre marque de luxe. Les clients peuvent d’ores et déjà accéder aux nouvelles fonctionnalités initiales, comme les détails des lieux fournis par Google, dès aujourd’hui.

L’un des domaines dans lesquels Mercedes-Benz améliore l’expérience d’infodivertissement est l’intégration d’un contenu régional de premier ordre couvrant la musique, la vidéo, les jeux et la productivité. Grâce à un écran pleine largeur, à un son immersif et à l’activation de la commande vocale, cette fonction promet d’être largement supérieure au miroir de smartphone.

La conduite automatisée est un autre aspect sur lequel Mercedes-Benz progresse rapidement. La société prévoit d’améliorer les fonctionnalités de niveau 2 de la norme SAE, adaptées aux cas d’utilisation en milieu urbain, et de proposer à terme le niveau 3 de la norme SAE à des vitesses allant jusqu’à 130 km/h. Toutes ces fonctionnalités, alimentées par la plateforme NVIDIA DRIVE et l’apprentissage automatique, promettent sécurité et commodité aux conducteurs du monde entier.

Mercedes-Benz propose également des mises à niveau flexibles grâce à des véhicules entièrement connectables qui peuvent partager des données et s’améliorer rapidement au fil du temps via des mises à jour par la voie des airs. Les clients peuvent s’attendre à de nouvelles fonctionnalités via l’application, le web ou la voiture.

Enfin, le déblocage d’opportunités financières grâce aux revenus générés par les logiciels est une perspective passionnante pour Mercedes-Benz. En tirant parti des améliorations de productivité attendues de MB.OS et des délais de développement plus rapides, ces investissements s’alignent sur les paysages financiers existants.

En conclusion, avec MB.OS au cœur de tous les futurs produits de Mercedes-Benz, des voitures aux camions, il est possible que ces innovations révolutionnent l’industrie automobile.

Le lancement de la Classe E commencera par son modèle berline, et les premiers modèles de la série 214 devraient arriver chez les concessionnaires canadiens d’ici la fin de 2023.