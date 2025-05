La pression et la profondeur de la bande de roulement : essentielles à la sécurité sur la route

Vérifiez la pression des pneus et la profondeur de la bande de roulement aussi souvent que possible pour éviter les éclatements et maintenir des conditions de conduite sécuritaires.

• Une basse pression nuit à la consommation et augmente le risque d’éclatement.

• Remplacez les pneus lorsque la bande de roulement descend sous 4/32 po.

• Inspectez aussi la roue de secours avant de partir en voyage.

Vous avez sans doute lu ou entendu des conseils de sécurité en vue d’un road trip des dizaines de fois. N’empêche, il nous semblait essentiel de résumer le tout en termes simples pour vous aider à partir — et revenir — l’esprit tranquille cet été.

Alors que de nombreux automobilistes canadiens se préparent à prendre la route, nous voulons simplement leur rappeler de vérifier la pression de leurs pneus et la profondeur de la bande de roulement. Ces gestes simples peuvent réduire les risques d’éclatement et améliorer l’efficacité énergétique. Des pneus trop mous ou usés compromettent le contrôle du véhicule, surtout en cas de pluie ou d’urgences.

L’entretien régulier diminue le risque d’éclatement

Pour éviter une défaillance des pneus, il est recommandé de vérifier régulièrement leur pression. Un bon entretien comprend également une inspection pour repérer une usure inégale. Mesurer la profondeur de la bande de roulement est aussi une excellente habitude. Évidemment, éviter les nids-de-poule et autres dangers routiers contribue aussi à prolonger la durée de vie des pneus.

Pourquoi la profondeur de la bande de roulement est si importante

La bande de roulement joue un rôle crucial dans la sécurité du véhicule. Des rainures profondes aident à maintenir l’adhérence, surtout sur les routes mouillées ou enneigées, en canalisant l’eau et les débris loin de la surface du pneu. Une bande de roulement trop basse réduit l’efficacité du freinage et augmente le risque d’aquaplanage ou de perte de contrôle.

Comment vérifier et comprendre la profondeur de la bande de roulement

Au Canada, la limite légale minimale est de 2/32 de pouce (1,6 mm). Cela dit, les performances diminuent bien avant d’atteindre cette limite. Les experts recommandent de remplacer les pneus dès qu’ils atteignent 4/32 po (3,2 mm).

Certains manufacturiers, comme Nokian Tyres, intègrent un indicateur de sécurité (DSI) directement sur le pneu pour aider à visualiser la profondeur restante. Pour une vérification maison, insérez une pièce de 25 cents dans la rainure avec la tête du caribou vers le bas : si vous voyez son museau, il est temps de changer les pneus.

Quand remplacer un pneu et ne pas oublier la roue de secours

Un pneu doit être remplacé non seulement en fonction de sa bande de roulement, mais aussi s’il présente des craquelures, une usure irrégulière ou du caoutchouc vieilli. Même un pneu jamais utilisé peut se détériorer avec le temps — on recommande généralement de le changer après six ou sept ans.

Enfin, n’oubliez pas de vérifier l’état de votre pneu de secours. Il doit être bien gonflé et avoir une bande de roulement adéquate pour être efficace en cas d’urgence.

Bonne route!