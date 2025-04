Essai de pneu Hankook iON evo AS SUV : Les pneus pour VÉ ont beaucoup de pain sur la planche

La gamme de pneus iON de Hankook est conçue spécialement pour les véhicules électriques (VÉ) comme le Kia EV9, et pour une utilisation toutes saisons.

Le pneu iON evo AS SUV de Hankook a été développé avec des technologies de bande de roulement et de réduction du bruit adaptées aux VÉ.

Ces pneus sont conçus pour une usure uniforme, une meilleure autonomie et une adhérence spécifique aux VÉ grâce à des matériaux et une conception exclusifs.

Le Hankook iON evo AS SUV en dimension P275/50R20 sera mis à l’épreuve cet été sur un VÉ.

Il y a près de trois ans, Hankook Tire a lancé sa toute première gamme complète de pneus conçus spécifiquement pour les véhicules électriques. Il y a tout juste un peu moins de trois mois, je prenais livraison de mon tout nouveau Kia EV9 2025, mon premier véhicule entièrement électrique. Une combinaison parfaite, non ? Les nouveaux modèles iON evo AS et iON evo AS SUV sont conçus pour répondre aux besoins d’adhérence et de traction propres aux VÉ.

Les iON evo AS et iON evo AS SUV sont les premiers représentants de la nouvelle famille de pneus iON de Hankook. Ils ont une tâche importante : répondre aux exigences liées à l’autonomie, au silence de roulement, au poids, à l’adhérence et à la puissance.

La technologie EVolution de Hankook comprend des composés riches en silice et écologiques qui favorisent une usure uniforme de la bande de roulement tout en réduisant la résistance au roulement, ce qui améliore l’autonomie.

Comme il n’y a pas de bruit de moteur thermique dans un VÉ, les sons de la route et du vent deviennent beaucoup plus présents. Hankook y répond avec sa technologie Sound Absorber. C’est d’ailleurs l’aspect qui m’intrigue le plus. Je dois avouer que ce sera ma toute première expérience d’essai de pneus de VÉ sur un VÉ. Je suis toutefois très conscient du bruit, des vibrations et de la rudesse (NVH) que peuvent générer les pneus selon le revêtement routier.

En plus de la technologie Noise Guard appliquée dans les rainures, le pneu est doté de matériaux absorbants intégrés à la carcasse interne, juste sous la bande de roulement. Selon Hankook, cela permettrait de réduire le bruit interne de 9 dB, ce qui est énorme. Enfin, le bruit de la semelle est également diminué grâce à la séquence de multiples pas de pavés, faisant partie de la technologie Opti Pitch, ce qui aide à limiter les bruits dans l’habitacle.

Pour gérer le poids accru des batteries des VÉ, les pneus iON sont dotés de la technologie EV Contour, qui augmente la rigidité latérale de 25 % et la rigidité en virage de 20 % par rapport à des pneus toutes saisons classiques. Je devrais le sentir dès que je remplacerai mes pneus d’hiver par les Hankook. On y retrouve aussi un profil à rigidité élevée et des lamelles 3D Grip Kontrol qui assurent une bonne traction sur chaussée sèche, mouillée ou légèrement enneigée.

Comme je l’ai souvent mentionné, le design de la bande de roulement et l’apparence sont importants pour les acheteurs. Le motif du iON evo AS SUV est uniforme et sobre, ce qui lui donne un look premium. Cela est en partie attribuable à sa profondeur de bande de 10/32 et à l’absence presque totale de lamelles en zigzag.

Ces caractéristiques aident aussi à contrôler la puissance instantanée que livrent les VÉ. Dans le cas du Kia EV9, un gros VUS à trois rangées de plus de 6 000 lb, les pneus doivent gérer et distribuer un couple de 516 lb-pi. Contrairement aux moteurs thermiques, qui délivrent leur puissance progressivement, les VÉ la livrent d’un coup – et c’est aux pneus de faire le travail.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie photo*, les pneus Hankook sont montés sur de superbes roues noires de 20×8.5 pouces provenant de mes amis chez FastCo, une entreprise canadienne. Le modèle exact est le EV01 avec insertions aérodynamiques pour une efficacité maximale.

Mon objectif cet été ? Conduire. Et encore conduire. J’ai commandé des barres transversales FANTE FTAPACCE sur Amazon pour y installer mon coffre de toit Thule. Je sais très bien que le coffre affectera négativement mon autonomie, d’où mon choix des roues Fast EV01 et des pneus Hankook iON evo AS SUV. Mon EV9 Land AWD est censé offrir 451 km d’autonomie, et je veux maximiser chaque recharge.

J’ai bien hâte de vous partager mes impressions !

*Je l’admets, ce ne sont pas mes meilleures photos. Je mettrai à jour la galerie plus tard.