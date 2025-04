Tout ce qu’il faut savoir sur la performance et la sécurité des pneus d’été

De bons pneus d’été améliorent la sécurité, la tenue de route et l’efficacité énergétique pendant les mois chauds. • Investir dans des pneus de qualité assure une meilleure performance et une plus grande durabilité que les options économiques. • Des pneus conçus pour véhicules électriques figurent aussi dans cette liste.

À mesure que les températures augmentent, il devient essentiel de s’assurer que votre véhicule est équipé des bons pneus d’été pour maximiser la sécurité et les performances. Des pneus d’été de qualité supérieure offrent une excellente tenue de route sur chaussée sèche ou mouillée, optimisent la consommation de carburant et procurent une conduite plus souple.

Même si certaines options à bas prix peuvent sembler attrayantes, elles font souvent des compromis en termes de durabilité, de longévité et de performance. Opter pour des marques de pneus reconnues représente un meilleur investissement à long terme, tant pour la sécurité que pour le plaisir de conduite, cette année comme dans les années à venir.

Voici donc les meilleurs pneus d’été pour 2025, classés selon les types de véhicules les plus populaires au Canada : voitures compactes, intermédiaires et VUS. Si un pneu est compatible avec un véhicule électrique, ce sera précisé.

Top 5 des pneus toutes saisons pour voitures :

Michelin Pilot Sport A/S 4 : Offre un excellent équilibre entre performance, adhérence sur chaussée mouillée et sèche, longévité et confort. Compatible avec les VÉ. Bridgestone Potenza RE980AS+ : Reconnu pour son efficacité en évacuation de l’eau, il procure une conduite fiable et silencieuse. Yokohama Advan Sport A/S+ : Allie performance et polyvalence toutes saisons avec une bonne traction et un bon confort. Continental ExtremeContact DWS 06 Plus : Excellente adhérence, longue durée de vie et maniabilité précise. Conçu pour les VÉ. Nokian One : Polyvalent, bonne prise sur chaussée sèche ou mouillée, axée sur le confort et la durabilité.

Top 5 des pneus d’été haute performance pour voitures :

Michelin Pilot Sport 5 : Excellente adhérence, maniabilité précise, longévité remarquable. Un choix de premier plan pour les amateurs de conduite. Compatible VÉ. Bridgestone Potenza Sport AS : Performance de haut niveau sur chaussée mouillée, conduite sportive et réactive. Continental SportContact 7 : Adhérence remarquable, sécurité et réactivité accrues. Compatible VÉ. Pirelli P Zero PZ4 : Très bonne traction sur sol sec et mouillé, conçu pour les voitures haute performance, incluant les VÉ. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 : Performance équilibrée, bonne traction et grande réactivité.

Top 5 des pneus toutes saisons pour VUS et multisegments :

Michelin CrossClimate SUV : Fiable en toutes conditions, durabilité assurée, excellente tenue de route. Compatible VÉ. Pirelli Scorpion Verde All Season : Confort de roulement élevé, économie de carburant, empreinte écologique réduite. Continental CrossContact LX25 : Silencieux, longue durée de vie, bonne tenue de route sur route sèche ou mouillée. Compatible VÉ. Goodyear Assurance ComfortDrive : Confort et silence, bonne traction dans diverses conditions. Bridgestone Dueler H/L Alenza Plus : Bon équilibre entre confort et performance, accent sur la longévité et l’économie de carburant.

Top 5 des pneus d’été pour VUS électriques :

Hankook iON evo AS SUV Faible résistance au roulement pour une meilleure autonomie, excellente adhérence, conçu pour le poids et le couple des VÉ. Mis à l’essai cet été. Michelin Pilot Sport EV Conçu pour les VÉ performants, excellente tenue de route sur sol sec ou mouillé. Résistance au roulement réduite pour maximiser l’autonomie. Pirelli P Zero Elect Spécialement conçu pour les VUS électrifiés, met l’accent sur la tenue de route, la réduction du bruit et l’efficacité. Goodyear ElectricDrive GT Dédié aux VÉ, confort optimal, autonomie améliorée, conduite silencieuse et durable. Bridgestone Turanza EV Confort de roulement, faible résistance au roulement, bonne adhérence et longévité. Parfait pour l’été.

Choisir les bons pneus d’été signifie trouver le bon équilibre entre performance, sécurité, durabilité et coût. Même si les pneus haut de gamme sont plus chers à l’achat, ils offrent un meilleur rendement à long terme. Pour garantir leur disponibilité et profiter des promotions, il est recommandé de magasiner tôt dans la saison.