La Valkyrie d’Aston Martin courra aux 24 Heures du Mans d’ici 2025

Aston Martin a annoncé sa participation aux 24 Heures du Mans avec sa Valkyrie, prévue pour concourir dans les championnats WEC et IMSA à partir de 2025.

La Valkyrie conservera son moteur V-12 de 6,5 litres pour les courses.

La participation d’Aston Martin sera basée sur la Valkyrie AMR Pro exclusivement destinée à la piste.

La Valkyrie est prévue pour affronter un solide ensemble de concurrents « Hypercar » en 2025.

Aston Martin se prépare pour un retour aux prestigieuses 24 Heures du Mans, annonçant que son hypercar Valkyrie courra à la fois au Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) et au Championnat WeatherTech IMSA à partir de 2025. Cette décision positionnera la Valkyrie au cœur de trois des courses d’endurance les plus renommées au monde : les 24 Heures du Mans, le Rolex 24 à Daytona, et les 12 Heures de Sebring.

Historiquement, la course a toujours été au cœur de la vision de la Valkyrie. Cependant, les premiers efforts pour préparer la voiture à la course d’endurance Hypercar ont connu des retards en 2020 après l’implication du milliardaire canadien Lawrence Stroll, entraînant un changement dans la stratégie de course d’Aston Martin. Cependant, en 2021, le constructeur britannique a réaffirmé son engagement à faire courir la Valkyrie.

La version de piste de la Valkyrie, l’AMR Pro, a été initialement conçue conformément aux régulations LMH du WEC pour la classe Hypercar. Ces règlements ont ensuite été alignés sur le LMDh de l’IMSA, qui met l’accent sur l’utilisation d’une majorité de composants standardisés pour réduire les coûts. Notamment, Aston Martin a choisi de positionner la Valkyrie de course en tant que participante LMH, offrant une plus grande flexibilité de conception. Cela signifie que, contrairement à certains concurrents, la Valkyrie courra sans système hybride.

Même avec différentes technologies à travers les classes, la course Hypercar vise une compétition équitable. Un ensemble de restrictions d’Équilibre des Performances (BoP) garantira que toutes les voitures participantes ont une chance égale de briller. Aston a également confirmé que la Valkyrie de course exploitera son moteur V-12 de 6,5 litres, bien qu’il y ait probablement des modifications à sa puissance pour s’aligner sur les directives BoP.

En 2025, la Valkyrie fera face à une forte concurrence de la part de nombreuses marques établies dans les classes Hypercar et GTP. Cependant, la Valkyrie a un avantage unique : c’est le seul hypercar de la gamme dérivé d’une voiture de production. Avec la riche histoire de course d’Aston Martin, incluant 19 victoires de classe au Mans et une victoire générale en 1959, l’entrée de la Valkyrie est très attendue par les passionnés de course du monde entier.