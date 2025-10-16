La part de marché des VZÉ au Canada a atteint son plus haut niveau en août depuis la fin des incitatifs fédéraux

Les véhicules zéro émission ont représenté 8,8 % de toutes les nouvelles voitures vendues, le plus haut niveau depuis janvier 2025.

Les ventes totales de VZÉ pour le mois étaient toujours en baisse de 37 % d’une année sur l’autre.

Un retour possible des incitatifs fédéraux pour les VÉ incite certains acheteurs à retarder leur achat.

Les données de ventes pour le mois d’août montrent que pour la première fois depuis janvier, les véhicules zéro émission (VZÉ) ont représenté plus de 8 % des ventes de véhicules neufs au Canada.

Selon Statistique Canada, 167 017 véhicules neufs ont trouvé preneur au pays au cours du mois d’août, dont 14 657 étaient des modèles électriques ou hybrides rechargeables.

Cela représente une part de marché de 8,8 %, la plus élevée enregistrée depuis janvier 2025, date à laquelle l’incitatif fédéral de 5 000 $ pour les modèles zéro-émissions a été interrompu par manque de fonds.

Cette augmentation de 1,1 % de la part de marché par rapport à juillet pourrait suggérer un renversement de la tendance à la baisse des ventes de VZÉ, mais le portrait global demeure peu reluisant.

En effet, les véhicules zéro émission bénéficiaient d’une part de marché de près de 20 % à la fin de 2024, et les ventes de VZÉ en août sont toujours en baisse de 37 % d’une année sur l’autre.

À titre de comparaison, le marché canadien dans son ensemble a connu une très légère croissance (0,5 %) au cours de la même période, ce qui réfute l’argument selon lequel les ventes de VÉ sont en baisse parce que moins de voitures sont vendues au total.

La raison principale de cette chute des ventes de VÉ et de véhicules hybrides rechargeables semble être la fin de l’incitatif fédéral pour les VÉ, car cet événement coïncide avec la forte baisse de la part de marché des VZÉ.

Ce qui a peut-être nui encore plus à l’adoption des VÉ et des PHEV au cours des derniers mois, ce sont les commentaires de plusieurs ministres du cabinet qui affirment que le programme reviendra plus tard cette année, ce qui incite les acheteurs potentiels à retarder leur achat pour bénéficier d’un éventuel retour des incitatifs.

La plupart des constructeurs automobiles ont choisi de maintenir eux-mêmes le rabais de 5 000 $ pendant quelques mois après la fin de l’incitatif gouvernemental afin d’aider à écouler les stocks des concessionnaires, et les prix de certains modèles clés ont été réduits par rapport à leurs niveaux de 2024, mais cela ne semble pas avoir beaucoup aidé.

Source : Automotive News Canada