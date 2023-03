La nouvelle MINI Cooper EV aura 215 chevaux et 386 kilomètres d’autonomie

La version de base aura la même puissance de 181 chevaux que le modèle actuel.

Le nouveau modèle bénéficiera de 145 kilomètres d’autonomie additionnelle.

Le lancement de ce modèle aura lieu en May 2024, après le Countryman qui sera lancé en Février.

MINI a publié quelques détails supplémentaires sur sa nouvelle Cooper électrique 3 portes, y compris les chiffres de puissance et d’autonomie.

La traditionnelle MINI 3 portes a besoin d’un rafraîchissement majeur et le nouveau modèle arrivera en 2024 avec un nouveau design et un groupe motopropulseur électrique révisé.

En effet, la marque souhaite moderniser son modèle le plus emblématique en modifiant son apparence et en lui offrant davantage de fonctionnalités technologiques.

L’aspect extérieur de la nouvelle voiture n’a pas encore été révélé, mais nous savons que les phares ronds et la calandre seront beaucoup plus grands que ceux du modèle actuel.

À l’intérieur, un grand écran central rond pourrait être le seul écran installé dans la voiture, mais la société affirme qu’elle ne veut pas intégrer toutes les commandes dans le système d’info divertissement, allant même jusqu’à inclure une clé physique pour démarrer le véhicule.

Signe des temps qui changent, la nouvelle Cooper 3 portes sera lancée en version électrique en mai 2024 avant d’être rejointe par les versions à essence le mois suivant, notamment la 5 portes et le cabriolet.

Ce modèle sera le successeur direct de l’actuelle MINI SE, qui est le seul véhicule électrique de la gamme de la marque à l’heure actuelle.

Comme la version actuelle, la nouvelle Cooper électrique développera 181 chevaux en version standard et 215 chevaux en version SE, tous deux grâce à un seul moteur agissant sur les roues avant.

Deux tailles de batterie seront proposées : 40 kWh et 54 kWh. La plus petite de ces deux unités devrait donner à la nouvelle Cooper une autonomie d’environ 240 miles (386 kilomètres) au lieu des 150 miles (241 kilomètres) de la version actuelle.

N’oubliez pas que ces chiffres sont déterminés selon le cycle WLTP, ce qui signifie que les chiffres de l’EPA et les chiffres réels sont susceptibles d’être inférieurs, comme c’est le cas avec le modèle actuel qui n’a qu’une autonomie de 114 miles (183 kilomètres) aux États-Unis.

Néanmoins, la nouvelle MINI 3 portes électrique devrait avoir une autonomie nettement supérieure à celle du modèle actuel dans sa version de base, et la seconde batterie devrait permettre d’augmenter encore cette autonomie.

Bien sûr, cela aura un prix et la nouvelle version devrait être plus chère que le modèle qu’elle remplacera.

Les conducteurs qui recherchent plus de performances devront peut-être attendre 2025 pour mettre la main sur une nouvelle MINI, car une version sportive JCW utilisant la plus grande batterie et des moteurs améliorés rejoindra la gamme avec une puissance attendue de 250 chevaux.

2024 sera une année chargée pour MINI car avant que la Cooper électrique puisse faire son entrée, les versions essence et électrique du tout nouveau Countryman devront également être lancées en février.

En outre, les ingénieurs de l’entreprise seront occupés à mettre la dernière main à l’Aceman, le premier modèle de la marque réservé aux véhicules électriques, qui sera lancé en 2025.

Selon le PDG de MINI, ce nouveau modèle sera son best-seller, notamment en Chine, en raison de sa praticité et de son aspect un peu baroudeur.

Source : Autocar