La nouvelle Mercedes-AMG E53 Hybride 2026 confirmée pour le Canada

La variante est attendue avant la fin de l’année.

Avec 604 chevaux, le 0-96 km/h est réalisé en 3,8 secondes.

Au sein de l’automobile, Il y a de ces modèles qui font vibrer les amateurs plus que d’autres. C’est le cas notamment des versions familiales haute performance distribuées par les marques allemandes. Les Audi RS 6 Avant et BMW M5 Touring de ce monde appartiennent à ce sous-groupe de familiales hyper désirables.

Mais, n’oublions par Mercedes-Benz avec sa filiale AMG qui propose aussi quelques-unes de ces familiales riches en adrénaline et la dernière en lice, la Mercedes-AMG E53 Hybride 2026, vient d’être confirmée par l’aile canadienne du constructeur. Rien de surprenant quand on sait que le public canadien est l’un des plus enthousiastes lorsqu’il s’agit de variantes AMG.

Il s’agit d’ailleurs de la première familiale hybride haute performance à être distribuée en Amérique du Nord, la nouvelle venue qui est attendue plus tard en 2025, en tant que modèle 2026.

Sous le capot, les habitués des Classe E révisés par AMG seront peut-être déçus d’apprendre que le V8 habituel n’y est pas, mais plutôt un bloc 6-cylindres en ligne de 3,0-litres de cylindrée livrant la bagatelle de 577 chevaux (604 ch lorsque le mode Race Start est sélectionné). Bien entendu, cette E53 est équipée d’un moteur électrique synchrone à excitation permanente et d’une batterie d’une capacité de 28,6 kWh (21,2 kWh utilisables), ce qui lui confère également une courte autonomie en mode électrique. La distance n’a pas été divulguée, mais on imagine que ce n’est pas la mission première de cette version dédiée à la performance.

Le moteur électrique développe à lui seul une puissance de 161 chevaux, lui qui est intégré à la boîte de vitesses automatique à neuf rapports, tandis que la batterie est logée sous le plancher du coffre. Pour les amateurs de sensations fortes, l’ensemble AMG DYNAMIC PLUS transforme encore davantage cette familiale en sportive de haut niveau. Il intègre entre autres le mode de conduite Race Start, une vitesse maximale portée à 280 km/h, des supports moteur actifs, un différentiel arrière AMG piloté électroniquement et un volant AMG habillé de cuir Nappa et de microfibre. Le tout est complété par un système de freinage composite hautes performances avec disques de 15,4 pouces et étriers rouges, afin de rappeler que l’on est bien à bord d’une AMG.

Côté style, les consommateurs pourront personnaliser la voiture avec pas moins de 12 couleurs pour la carrosserie, sans oublier les ensembles optionnels AMG Nuit, AMG Nuit Plus et AMG Carbone. La familiale sort de l’usine munie de jantes de 20 pouces, mais il est possible d’opter pour des sabots de 21 pouces également.

L’habitacle n’est pas en reste, avec une palette de matériaux : la sellerie en MB-Tex/microfibre ou cuir Nappa AMG, des sièges performance en option, volants AMG personnalisables, et un choix varié de décors.

On ne connaît pas encore les prix de cette super familiale, mais il y a fort à parier que ce sera un peu plus dispendieux que la berline E53 Hybride qui commande déjà plus de 100 000 $, sans aucune option ajoutée.