La nouvelle McLaren W1 est un supercar hybride de 1275 PS et la plus rapide de l’histoire de la marque

– Le groupe motopropulseur hybride de 1275 PS de la McLaren W1 permet une accélération de 0 à 200 km/h en 5,8 secondes.

– L’aérodynamique inspirée de la Formule 1 offre une force d’appui de 1 000 kg, ce qui améliore la vitesse et la maniabilité.

– Production limitée à 399 unités, chaque voiture étant vendue à partir de 2 millions de livres sterling (environ 2,6 millions de dollars américains), toutes pré-attribuées.

McLaren a dévoilé la W1, le successeur tant attendu de ses modèles emblématiques F1 et P1. Conçue pour repousser les limites de l’ingénierie des supercars, la W1 est la McLaren homologuée pour la route la plus puissante jamais construite, dotée d’un groupe motopropulseur hybride de 1275 PS (1258 ch). Limitée à seulement 399 exemplaires, tous pré-vendus, la W1 marque un nouveau chapitre dans la lignée légendaire des voitures « 1 » du constructeur. Proposée à partir de 2 millions de livres sterling au Royaume-Uni, la W1 est le prochain hypercar.

La W1 s’appuie sur l’héritage de McLaren, qui produit des supercars parmi les plus perfectionnées au monde, dans la lignée de la F1 et de la P1. Dans l’optique d’un championnat du monde, les ingénieurs de McLaren ont mis à profit des décennies d’expérience en Formule 1 pour façonner chaque aspect de la conception et des performances de la W1. L’équipe de développement de la voiture, qui a contribué à 16 titres de champion du monde de Formule 1 de McLaren, a conçu un véhicule puissant et hautement personnalisable, offrant des options de personnalisation presque illimitées par l’intermédiaire de McLaren Special Operations (MSO).

Au cœur de la W1 se trouve un tout nouveau moteur hybride V8 MHP-8, qui délivre 1275 PS. Le moteur à combustion interne génère 928 PS (915 ch), tandis que le moteur électrique fournit 347 PS (342 ch). Cette combinaison permet à la W1 d’accélérer de 0 à 200 km/h en 5,8 secondes, avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 350 km/h. Le rapport poids/puissance de 911 PS (899 ch) par tonne est le plus élevé jamais atteint par une McLaren.

Malgré ces performances stupéfiantes, McLaren a conservé une configuration à roues arrière motrices, contrairement à certains concurrents qui ont introduit une assistance aux roues avant pour les supercars surpuissants. La grande expérience de McLaren en Formule 1, où la propulsion est la norme, permet à la W1 de conserver une tenue de route précise et une expérience de conduite sans filtre.

L’aérodynamique joue un rôle essentiel dans les capacités de la W1, le design de la voiture étant fortement influencé par les succès de McLaren en Formule 1. L’aérodynamique active de la W1 comprend un aileron arrière révolutionnaire McLaren Active Long Tail qui peut s’allonger jusqu’à 300 mm, optimisant la force d’appui et la traînée en fonction de la vitesse et du mode de conduite de la voiture. En mode Race, la W1 peut générer jusqu’à 1 000 kg de force portante, ce qui réduit la hauteur de caisse de 37 mm à l’avant et de 17 mm à l’arrière.

Le soubassement et les éléments aérodynamiques externes de la voiture ont été soigneusement conçus pour maximiser le flux d’air, réduire la traînée et améliorer le refroidissement du groupe motopropulseur. McLaren a également intégré des composants en titane imprimés en 3D dans les systèmes de suspension et de direction, ce qui permet de réduire encore le poids tout en améliorant les performances.

La W1 a été conçue en pensant au conducteur, offrant une ergonomie et une visibilité inégalées. Les sièges sont directement intégrés dans la monocoque en fibre de carbone Aerocell, ce qui permet d’établir un lien plus étroit entre le conducteur et la machine. Le cockpit présente des commandes minimales, le volant n’abritant que deux boutons pour les réglages de Boost et d’aérodynamisme.

McLaren a également introduit InnoKnit, un nouveau matériau léger qui peut être personnalisé pour s’adapter aux surfaces de l’habitacle, ce qui renforce encore l’impression de sur-mesure de la voiture. La W1 offre des commodités modernes comme Apple CarPlay et un système d’infodivertissement haute résolution, garantissant qu’elle reste un compagnon confortable pour la conduite sur route, même si son ingénierie axée sur la piste brille.

En tant que McLaren la plus rapide et la plus puissante jamais homologuée pour la route, la W1 réaffirme la place de McLaren à l’avant-garde du monde des supercars. Les 399 exemplaires ayant déjà été vendus, cette voiture restera rare et convoitée.