La nouvelle Honda Accord SE 2025 offre un design plus sportif et des améliorations technologiques

– La version SE se vend à partir de 38 300 $, avec un moteur turbocompressé et des accents sportifs noirs.

– Les versions hybrides sont la Sport-L, qui commence à 43 000 $, et la Touring, qui se vend à 45 500 $.

– Tous les modèles sont équipés de la suite Honda Sensing et de technologies de sécurité supplémentaires.

Honda a introduit l’Accord 2025 avec une nouvelle gamme, comprenant une nouvelle version SE turbocompressée et une technologie améliorée. La version SE, vendue à partir de 38 300 $, ajoute un style sportif et davantage de caractéristiques de série, tandis que les modèles Sport-L et Touring à moteur hybride mettent l’accent sur l’efficacité énergétique et la technologie de pointe. L’Accord 2025 est maintenant disponible chez les concessionnaires Honda à travers le Canada.

Garniture SE

La nouvelle version SE met l’accent sur des éléments de design uniques comme des jantes en alliage noires de 17 pouces, des garnitures de fenêtres noires et une antenne en forme d’aileron de requin noir brillant. À l’intérieur, les conducteurs trouveront des sièges avant chauffants, un siège conducteur à 10 réglages électriques, un climatiseur automatique bizone et un écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto.

Propulsée par un moteur turbocompressé de 1,5 litre, la SE développe 192 chevaux et 192 lb-pi de couple, ce qui lui confère une grande réactivité. Affichée au prix de 38 300 $, la SE offre un bon rapport qualité-prix et une allure élégante et sportive.

Modèles hybrides

Les modèles Accord Sport-L et Touring sont propulsés par le système hybride à deux moteurs de Honda, qui produit 204 chevaux. Ces versions sont conçues pour être économes en carburant, avec une cote combinée de 5,3 L/100 km.

La Sport-L, dont le prix est de 43 000 $, est équipée de jantes en alliage Berlina Black de 19 pouces, d’un système de recharge de téléphone sans fil et d’un volant gainé de cuir. En haut de la gamme, la version Touring, proposée à 45 500 $, comprend des applications Google intégrées, un système Bose à 12 haut-parleurs et un affichage tête haute.

Sécurité complète

Toutes les Accords 2025 sont équipées de la suite de fonctions d’aide à la conduite Honda Sensing, qui comprend le freinage avec atténuation des collisions, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de la trajectoire. D’autres dispositifs de sécurité comme le système d’information sur les angles morts et les rappels de bouclage des ceintures de sécurité sont également de série.

La nouvelle Honda Accord 2025 arrivera chez les concessionnaires canadiens dans le courant du mois.