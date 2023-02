La nouvelle famille Volkswagen Atlas 2024 dévoilée cette semaine

Tout indique que cette refonte sera partielle.

Le bouclier des deux versions de l’Atlas sera complètement redessiné.

Il serait surprenant que les deux groupes motopropulseurs soient changés.

L’aile canadienne de Volkswagen a publié cette image assombrie de ce qui semble être le nouveau faciès de la famille Atlas. Volkswagen Canada a même promis que nous en saurions plus dès cette semaine, et ce, à partir du 9 février. Son dévoilement devrait en principe coïncider avec l’ouverture du Salon de l’auto de Chicago qui ouvre ses portes au public à compter de samedi le 11 février.

Bien que la photo ait été prise dans l’ombre, on peut tout de même déceler une nouvelle disposition des phares à l’avant, les designers qui semblent avoir repositionné ceux-ci de manière verticale. La portion inférieure du bouclier montre aussi une nouvelle approche avec le traitement triangulaire déjà présent sur le modèle actuel – et sur d’autres véhicules de la marque.

Ce qui est clair, c’est que les livrées plus équipées du modèle seront équipées de l’éclairage aux DEL qui traverse le véhicule de gauche à droite, tandis que l’écusson Volkswagen sera éclairé.

Là où ça se complique, c’est de savoir à quel point la famille Atlas redessinée sera différente de celle qui est apparue sur nos routes en 2018. Il serait étonnant que le constructeur apporte des changements majeurs à un véhicule qui sera appelé à disparaître dans quelques années. Avec le virage électrique annoncé par le géant de Wolfsburg, les véhicules munis de motorisations thermiques seront petit à petit abandonnés.

Et puisque l’Atlas est déjà disponible avec un moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée bon pour 235 chevaux et 258 lb-pi de couple ou un V6 atmosphérique de 3,6-litres de 276 chevaux et 266 lb-pi de couple, les améliorations sous le capot risquent d’être minces. En effet, Volkswagen a déjà indiqué qu’il n’utiliserait pas de solutions intermédiaires comme une mécanique hybride ou hybride rechargeable.

Cette nouvelle famille Atlas 2024 devrait donc fortement s’inspirer des deux variantes commercialisées depuis 2018 pour l’Atlas ou 2020 pour l’Atlas Cross Sport.

On vous en dit plus à son sujet d’ici la fin de la semaine.