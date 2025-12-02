La Norvège frôle la pleine électrification en novembre avec une part de 97,6 % de VE

Tesla représente une voiture sur trois vendues en Norvège lors d’un mois record

Les véhicules électriques ont constitué 97,6 % des nouvelles immatriculations automobiles en Norvège en novembre 2025.

Tesla a dominé le marché avec 6 215 véhicules et une part mensuelle de 31,2 %.

Les changements fiscaux et les incitatifs à venir ont stimulé la demande des consommateurs dans la plupart des segments électriques.

La Norvège a enregistré 19 427 nouveaux véhicules électriques en novembre, représentant 97,6 % de toutes les nouvelles ventes de voitures particulières ce mois-là. Sur un total de 19 899 nouvelles immatriculations, seules quelques centaines n’étaient pas électriques, faisant de novembre le mois le plus fort pour les nouvelles immatriculations en 2025 et l’un des plus élevés jamais enregistrés.

Tesla a mené le marché avec 6 215 nouvelles immatriculations, atteignant une part de marché impressionnante de 31,2 %. Le constructeur américain a maintenant immatriculé 28 606 véhicules en Norvège jusqu’à présent en 2025, dépassant à la fois son record de 2023 de 26 641 unités et l’ancien record absolu de 26 572 établi par Volkswagen en 2016. De solides ventes en décembre pourraient pousser Tesla au-delà des 30 000 unités pour l’année.

Pendant ce temps, les nouvelles immatriculations de Tesla ont chuté de façon marquée dans plusieurs marchés européens clés en novembre comparativement au même mois l’an dernier. Le constructeur américain a enregistré des baisses de ventes de 58 % en France, 59 % en Suède, 49 % au Danemark, 44 % aux Pays-Bas et 47 % au Portugal. L’Espagne a reculé de 9 %, tandis que l’Italie a été une autre rare exception avec une hausse de 58 %.

La part de marché globale de Tesla en Europe est tombée à 1,6 % au cours des dix premiers mois de 2025, en baisse par rapport à 2,4 % un an plus tôt. Les analystes attribuent ce recul à une concurrence accrue des constructeurs chinois, à l’évolution du sentiment des consommateurs et à une gamme de produits qui arrive à maturité. Les véhicules hybrides et hybrides rechargeables gagnent également en popularité alors que les acheteurs recherchent des alternatives aux modèles entièrement électriques.

La hausse des immatriculations est alimentée par plusieurs facteurs de marché. Le Conseil norvégien de l’information sur la circulation (OFV) cite la réaction des consommateurs aux changements proposés de la TVA à partir de 2026, les campagnes de rabais des constructeurs, une offre accrue de modèles électriques abordables et une reprise économique graduelle.

Après Tesla, les marques les plus performantes en novembre ont été Volkswagen (2 198 véhicules), Volvo (1 867) et BMW (1 104), toutes affichant une croissance d’une année à l’autre. Les constructeurs chinois comme BYD, MG et XPeng ont enregistré des volumes en hausse.

Par modèle, la Tesla Model Y est demeurée le choix numéro un, avec 3 648 unités immatriculées. La Model 3 a suivi avec 2 562 unités. Parmi les autres modèles bien classés, on retrouve la Volvo EX40 (916), la Volkswagen ID.4 (892), la Volkswagen ID.7 (780), la Volvo EX30 (774), le Ford Explorer (508), le Skoda Elroq (486), le Skoda Enyaq (420) et le BMW iX1 (418).

Selon l’OFV, la tendance du marché devrait se poursuivre en décembre, alors que les acheteurs cherchent à finaliser leurs achats avant les possibles changements fiscaux du début d’année.

Le taux de près de 98 % d’immatriculations de nouveaux véhicules électriques semble un rêve bien lointain pour le Canada et les États-Unis. Même sans boule de cristal, il paraît improbable qu’un tel scénario se produise au cours de la prochaine décennie.

Source: electrive