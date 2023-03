La NHTSA lance une investigation sur le Tesla Model Y à cause d’un problème de volant

Deux conducteurs ont vu leur volant se détacher pendant la conduite.

Dans les deux cas, l’écrou de fixation du volant était manquant.

La NHTSA continue deux autres enquêtes liées au système Autopilot.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé une nouvelle enquête sur Tesla, cette fois en raison des volants qui peuvent se détacher pendant la conduite.

Cette enquête a débuté après que la NHTSA a reçu deux rapports faisant état d’un incident au cours duquel le volant s’est détaché d’un VUS Model Y pendant la conduite.

Dans les deux cas, le volant est soudainement resté dans les mains du conducteur sur des véhicules de l’année modèle 2023 qui étaient presque neufs.

Les enquêtes menées à la suite des deux incidents ont révélé l’absence de l’écrou de fixation du volant, ce qui ne laissait que la friction pour maintenir le volant en place.

Afin de s’assurer que cela ne se reproduise pas, la NHTSA a demandé des informations au fabricant et procède à une évaluation préliminaire qui visera à déterminer si le problème est isolé à ces deux véhicules ou s’il résulte plutôt d’un défaut dans le processus de fabrication.

Si tel est le cas, l’agence pourrait ordonner un rappel obligatoire du groupe de véhicules susceptibles d’être affectés par un problème similaire.

Cette nouvelle investigation porte à trois le nombre d’enquêtes actives de la NHTSA concernant Tesla, puisque deux autres enquêtes portent toujours sur des problèmes potentiels liés aux fonctions d’aide à la conduite Autopilot et Full Self-Driving Beta du constructeur automobile.

En effet, la NHTSA a lancé sa première enquête il y a un peu plus d’un an après avoir reçu des centaines de rapports affirmant que le système de freinage d’urgence automatique se déclenchait sans raison dans certaines voitures. Ce phénomène, souvent appelé Phantom braking, a justifié l’examen de 416 000 véhicules.

En outre, les régulateurs ont ouvert une autre enquête l’année dernière après que de multiples accidents impliquant des véhicules Tesla et leur système Autopilot ont fait plus d’une douzaine de blessés et un mort.

