La marque Scout de VW a maintenant son propre site web

Les premiers VUS Scout seront lancés en 2026.

Le site web contient deux avant-goûts, dont un montrant le devant d’un des VUS.

Les premiers modèles Scout seront probablement inspiré des Scouts produits par International Harvester dans les années 70.

Volkswagen veut ramener le nom Scout pour l’utiliser sur une gamme de VUS électriques aventuriers qui ont fait l’objet d’un nouvel avant-goût.

Bien que l’introduction du premier modèle ne soit prévue qu’en 2026, Scout Motors dispose déjà de son propre site web, qui présente deux images, dont une nouvelle.

Cette image dévoile les lignes générales de la partie avant de ce qui semble être un VUS assez costaud qui s’inspirera du passé, notamment avec sa forme générale et son capot nervuré.

Ce n’est pas surprenant puisque le nom Scout est bien connu des amateurs de VUS et de tout-terrain puisqu’il a été utilisé sur une ligne de 4×4 anciens fabriqués par International Harvester entre 1961 et 1980.

Depuis que Volkswagen a racheté Navistar (le nom actuel d’International Harvester), elle a le droit d’utiliser le nom Scout sur sa gamme de véhicules électriques tout-terrain.

Même le badge Scout sera inspiré du passé puisque le logo de la marque sur le site web est le même que celui que l’on trouvait sur les camions il y a plus de 40 ans.

Afin de concurrencer le Jeep Wrangler et le Ford Bronco et de s’assurer que les amateurs de IH Scout adhèrent au projet, les ingénieurs de Volkswagen ont rencontré des membres éminents de la scène Scout classique pour discuter des caractéristiques du nouveau modèle.

Il semble que les VÉ Scout pourraient ne pas partager beaucoup avec d’autres véhicules du groupe Volkswagen puisqu’ils seront probablement développés en partie par Magna, un fournisseur de pièces canadien qui construit également le Fisker Ocean en Autriche.

Volkswagen devrait progressivement publier de plus en plus de détails sur la marque Scout et ses futurs modèles dans les années à venir.

