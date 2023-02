La marque N est le présent et l’avenir des performances de Hyundai

N est le côté sauvage de Hyundai.

La N Vision 74 et la RN22e sont plus que de simples concepts et de jolis visages.

Le constructeur automobile coréen s’est depuis longtemps débarrassé de son image de nouveau arrivé bon marché. À la place, Hyundai est perçu comme un constructeur automobile sur un pied d’égalité avec Toyota, Volkswagen et Ford, pour ne citer que quelques-unes des plus grandes marques du monde. Avoir atteint cet objectif en quelques décennies seulement est impressionnant. Et ils recommencent, encore plus rapidement cette fois-ci.

La marque N de Hyundai, lancée en 2015 avec la i30 N, n’a que huit ans d’existence, mais déjà les produits portant cette lettre sont aussi bien considérés que n’importe quel GR, GTI, R, ou ST, et RS (lorsque les deux dernières étaient apposées sur de véritables véhicules sportifs). Au cours de ces huit années, pas moins de six voitures N à part entière et de nombreux véhicules N-Line ont orné les routes et les pistes de la planète. Et cela va devenir encore plus fou.

Les concepts N Vision 74 et RN22e sont tous deux de véritables laboratoires roulants. Dans la hiérarchie N, ils se situent quelque part entre les voitures N de série comme l’Elantra N et les voitures de course à part entière qui ont participé avec succès à des séries de sport automobile peu connues comme le WRC et le TCR… En tant que tels, le N Vision 74 et le RN22e sont utilisés pour développer les futures technologies de course et de conduite ultra-haute performance qui seront intégrées aux futures voitures de course et, plus important encore, qui atterriront un jour dans un véhicule que vous et moi pourrons acheter.

La RN22e, comme nous le savons, est une Ioniq 6 N quasiment prête pour la ligne d’assemblage qui devrait faire peur aux modèles de VE performants de BMW et Porsche. Nous allons bientôt faire l’expérience de la Ioniq 5 N qui sera sans aucun doute sauvage et très louangée.

La N Vision 74 est une bête différente. Elle est équipée du système de pile à combustible à hydrogène le plus avancé de Hyundai N, mis au point au cours de sept années de recherche et de développement intensifs. Cette création innovante est une manifestation de la vision de durabilité de N exposée en 2015, combinée à l’engagement inébranlable de Hyundai en faveur de la haute performance. Elle rend également hommage à l’emblématique concept Hyundai Pony Coupe de 1974, tout en s’inspirant du concept futuriste Vision Gran Turismo 2025 à hydrogène. La N Vision 74 est véritablement un chef-d’œuvre unique sur le plan physique et, même si elle ne sera peut-être jamais produite telle que nous l’avons vue au Salon international de l’auto du Canada 2023, sa technologie de groupe motopropulseur reviendra probablement pour un rappel.

J’ai eu quelques minutes pour discuter avec Till Wartenberg, vice-président de la sous-division N Brand Management & Motorsport de Hyundai Motor Company, au CIAS, et j’ai essentiellement posé les questions suivantes suite au dévoilement des RN22e et N Vision 74 : « Pourquoi l’hydrogène ? » et « Pourquoi N ? » Les réponses ont été vives et succinctes, et il a plus ou moins dit (j’ai peut-être ajouté quelques mots…) ce qui suit :

La technologie de l’hydrogène, telle qu’elle a été développée pour la N 74 Vision, fait partie d’une approche plus large de Hyundai en matière de mobilité et de recherche d’alternatives durables. Hyundai est fortement investi dans l’électrification sous toutes ses formes et l’hydrogène se trouve être l’une d’entre elles, et elle offre de nombreux avantages. De plus, la technologie du groupe motopropulseur de la N 74 a été conçue pour des applications réelles, même si elle risque de se faire diluer quelque peu.

Et N parce qu’il offre à la technologie de l’hydrogène une plate-forme qui ne ressemble à aucune autre. N’ayant que peu d’héritage à faire valoir, les concepteurs, les ingénieurs et les employés hyperenthousiastes de Hyundai se sont déchaînés. Ils ont mis au point une voiture très performante et ont présenté la technologie dans un design rétro afin que les efforts du constructeur soient remarqués. De plus, une voiture comme la N 74 augmentera inévitablement l’attrait de la technologie et, potentiellement, sa considération.

Bien que nous soyons encore loin d’être convaincus que les véhicules à pile à combustible constituent une alternative viable pour les déplacements quotidiens, nous sommes certains que Hyundai devrait construire un VE sur sa structure E-GMP (Electric-Global Modular Platform) et lui donner une carrosserie de N 74.