La Lucid Air est désormais jusqu’à 12 400$ moins chère aux États-Unis

Cela rend possible un prix de départ de 82 400$, bien en dessous de la Tesla Model S.

Les versions plus dispendieuses voient aussi leur prix être réduit.

Lucid dit que ces réductions ne sont disponibles que pour un temps limité.

La Lucid Air est une berline électrique haut de gamme onéreuse, mais elle vient de devenir plus abordable, du moins aux États-Unis.

En effet, la société a annoncé des réductions de prix allant jusqu’à 12 400 dollars pour ce modèle aux États-Unis, y compris un nouveau prix de base.

La version d’entrée de gamme Pure était auparavant proposée à 87 400 dollars, mais une réduction de 5 000 dollars signifie qu’elle est désormais proposée à partir de 82 400 dollars.

Ce prix est nettement inférieur à celui de la Tesla Model S Dual Motor la plus abordable, qui s’élève à 88 490 dollars.

Les modèles Touring et Grand Touring sont ceux pour lesquels la réduction est la plus impressionnante, puisque les deux versions voient la totalité des 12 400 $ retirés de la facture, ce qui donne de nouveaux prix de 95 000 $ et 125 600 $ respectivement.

Les clients qui préfèrent louer leur prochaine berline électrique peuvent également bénéficier d’une nouvelle offre de 36 mois qui leur permettra de partir au volant d’une nouvelle Air pour aussi peu que 749 $ par mois pour le modèle Pure, 1 149 $ pour la Touring et 1 399 $ pour la Grand Touring.

Les clients potentiels devront toutefois agir rapidement, car l’offre de location n’est disponible que jusqu’à la fin du mois et Lucid Motors précise que les autres réductions de prix sont proposées « jusqu’à épuisement des stocks ».

D’ailleurs, ces stocks risquent de ne pas être abondants, car Lucid est encore une très petite entreprise, dont les livraisons n’ont atteint que 1 404 véhicules sur l’ensemble du deuxième trimestre de l’année.

Les choses semblent toutefois s’améliorer, puisque 2 173 unités de l’Air sont sorties des chaînes de production au cours de la même période, ce qui signifie que les livraisons devraient être plus importantes au cours du troisième trimestre.

En outre, la société a récemment commencé à vendre des voitures en Arabie saoudite, où se trouvent la plupart de ses investisseurs et l’un de ses principaux marchés prévisionnels.

Nous ne savons pas si les réductions de prix s’appliqueront au Canada au moment de la publication.

Source : Carscoops